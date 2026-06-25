Familia se busca: tiene 15 años, ama las manualidades y sueña con un hogar donde dejar volar su creatividad

Como toda adolescente de 15 años . B. tiene sus actividades preferidas ; esas en las que podría pasar horas y horas sumergida y de pleno disfrute. Cerámica , talleres de peluquería y uñas y otras propuestas que le permiten desarrollar su creatividad marcan sus intereses y predilecciones. De hecho, no es casualidad B. sea tan cuidadosa con su imagen y le guste verse arreglada. Porque B. presta especial atención a su ropa y disfruta de peinarse .

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Pero B. no tiene todo lo que quisiera tener. Porque esta chica está a la espera de una familia que le brinde contención, amor y cariño. En pocas palabras, B. busca un hogar donde compartir con sus seres queridos esas actividades creativas que tanto le gustan y ese especial cuidado que le presta a su persona.

Por esto mismo es que la Justicia de Mendoza ha lanzado una convocatoria pública de adopción , con el objetivo de encontrar personas dispuestas a convertirse en su familia .

Cada vez más familias brindan un hogar a chicos con derechos vulnerados, así, abren las puertas de su casa y su corazón para ofrecer un espacio de contención y afecto durante la transición hacia la adopción o revinculación con la familia.

Actualmente B. vive actualmente en un hogar y, según la descripción realizada por los equipos profesionales que la acompañan, es una adolescente activa, divertida, servicial y muy agradable . Quienes la conocen destacan su predisposición para colaborar , su capacidad para dialogar y la facilidad con que se integra a los distintos espacios de los que participa.

Actualmente asiste a clases de tela (disciplina artística que consiste en acrobacias en el aire mientras se sujeta en un velo colgante), una actividad que realiza con entusiasmo y que se ha convertido en una de sus favoritas . También practica natación y es parte de espacios recreativos .

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Al igual que la mayoría de los adolescentes, disfruta de vincularse y compartir tiempo con amigos y compañeros a través de las redes sociales, así como también escuchar música y mirar videos desde su celular.

Sociable, participativa y en búsqueda de quien quiera escucharla

B. asiste a una escuela de educación especial, donde cursa segundo año del secundario. Se integra con simpleza a sus compañeros, disfruta de asistir a clases y se muestra comprometida con sus responsabilidades escolares. Y si bien algunas materias le presentan dificultades, se esfuerza por cumplir con sus tareas y valora obtener buenos resultados.

Además, participa de las actividades de un Centro de Día, donde trabaja en el fortalecimiento de distintas habilidades y recibe acompañamiento profesional. De hecho, se encuentra integrada de manera positiva y asiste con entusiasmo a ese espacio.

Cuenta con controles médicos al día y cuenta con acompañamiento terapéutico. Además, posee Certificado Único de Discapacidad (CUD), herramienta que le permite garantizar el acceso a sus derechos y a las prestaciones necesarias.

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Los informes de quienes la acompañan sistemáticamente resaltan que presenta hábitos acordes a su edad, que es autónoma en muchas de sus actividades cotidianas y que busca permanentemente relacionarse con las personas de su entorno. Participa de las tareas del hogar, colabora cuando se le solicita ayuda y disfruta especialmente de aquellos momentos en que encuentra alguien dispuesto a escucharla.

Cómo convertirse en la familia de B.

Detrás de todas sus características y sus rasgos, hay uno que sobresale por encima de cualquier otro: B. expresa de manera constante su deseo de formar parte de una familia. Porque la chica necesita familia que la acompañe en su crecimiento, que la ayude a desarrollar sus capacidades y que le brinde el afecto y la contención que cualquier adolescente necesita para proyectar su futuro.

Quienes consideren que pueden ofrecerle un hogar, acompañarla en esta etapa de su vida y construir junto a ella un proyecto familiar, pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza a través del correo electrónico [email protected].