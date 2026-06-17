Las vidas de "J." (9), de "K." (7) y de "Z." (5) dista de ser ideal o perfecta. Pero si hay algo que valoran y disfrutan -como nada en el mundo, y más allá de las infinitas dificultades- es el vínculo que los une como hermanos. Por esto mismo es que la búsqueda de familia con que se ilusionan tiene una condición tan simple como fundamental: que esté dispuesta a abrirles las puertas de su hogar (y corazón) a los tres juntos.
Actualmente los hermanitos actualmente residen juntos con una familia que es parte del programa de apadrinamiento, y asisten a la misma escuela. Y es el Juzgado de Familia de Las Heras quien abrió la convocatoria pública de adopción, que apunta a encontrar postulantes que quieran convertirse en la familia definitiva de estos tres niños mendocinos (un varón el de 9 y dos niñas, de 7 y 5 años).
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Familia se busca: el tierno pedido de tres hermanitos que buscan ser adoptados y seguir viviendo juntos
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Y mientras esperan a esta nueva familia -y, por qué no, esta nueva oportunidad-, los tres niños continúan creciendo y yendo juntos a la par, acompañados por profesionales y desarrollando sus actividades escolares y recreativas.
Tres hermanos, tres personalidades y un mismo deseo: seguir bajo el mismo techo
La más pequeña de los tres hermanitos es "Z.", de 5 años. Asiste al jardín de infantes y se caracteriza por ser una niña activa, curiosa y siempre dispuesta a jugar. Quienes la acompañan reconocen que no suele demostrar el afecto mediante abrazos o muestras físicas, aunque aclaran que encuentra en el juego una forma natural de vincularse con los demás.
Se de los gustos de la niña hay que hablar, sobresale la música infantil, y también disfruta de aquellas actividades que implican movimiento y expresión corporal. Es autónoma para alimentarse, posee un desarrollo normal de la motricidad fina y gruesa, y reconoce figuras de autoridad, adaptándose a las normas de convivencia.
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Su hermana "K." (7) está en segundo grado de la escuela primaria y ha mostrado importantes avances en su desarrollo académico. Es una niña cariñosa, alegre y expresiva cuando logra establecer confianza con quienes la rodean.
Entre sus rasgos distintivos, sobresalen que es activa, extrovertida e inquieta, tanto que suele ser ella quien propone juegos y actividades. Entre sus pasiones aparecen la danza y el dibujo, espacios donde despliega toda su creatividad. Es autónoma en su alimentación e higiene personal y actualmente asiste a tratamiento psicológico.
Fanático de los juegos y el deporte
El mayor de los hermanos es "J.", quien tiene 9 años. Asiste a tercer grado en la misma escuela de sus hermanas. En paralelo, recibe acompañamiento mediante una maestra de apoyo, lo que se refleja en progresos graduales en su aprendizaje.
A "J." lo describen como un niño cariñoso, curioso y muy activo. Disfruta especialmente de los juegos que implican movimiento, actividad física y desafíos. Los deportes ocupan un lugar fundamental entre sus intereses y suelen convertirse en una de sus formas preferidas de relacionarse con los demás.
Adopciones en Mendoza: tiene 12 años, ama el fútbol y la jardinería y busca una familia para crecer feliz. Foto: Imagen ilustrativa
Familia se busca: el tierno pedido de tres hermanitos que buscan ser adoptados y seguir viviendo juntos
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Además, ha logrado avanzar paulatinamente en la autorregulación de sus emociones y continúa fortaleciendo hábitos saludables vinculados a la alimentación y la higiene. Cuenta con espacios de asistencia psicológica, fonoaudiológica y psiquiátrica.
Los hermanos sean unidos: cómo postularse
Desde el Registro Provincial de Adopción destacaron la importancia de encontrar una familia que pueda recibir a los tres niños juntos, respetando y preservando el fuerte lazo afectivo que han construido.
La convocatoria está dirigida tanto a personas residentes en Mendoza como de otras provincias que estén dispuestas a asumir el desafío de acompañar a estos hermanos, brindándoles contención, afecto y estabilidad.
Las personas interesadas en conocer más sobre esta convocatoria pública de adopción pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza a través del correo electrónico [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.