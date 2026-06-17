Las vidas de "J." (9), de "K." (7) y de "Z." (5) dista de ser ideal o perfecta. Pero si hay algo que valoran y disfrutan -como nada en el mundo, y más allá de las infinitas dificultades- es el vínculo que los une como hermanos . Por esto mismo es que la búsqueda de familia con que se ilusionan tiene una condición tan simple como fundamental: que esté dispuesta a abrirles las puertas de su hogar (y corazón) a los tres juntos .

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Actualmente los hermanitos actualmente residen juntos con una familia que es parte del programa de apadrinamiento , y asisten a la misma escuela. Y es el Juzgado de Familia de Las Heras quien abrió la convocatoria pública de adopción, que apunta a encontrar postulantes que quieran convertirse en la familia definitiva de estos tres niños mendocinos (un varón el de 9 y dos niñas, de 7 y 5 años ).

Y mientras esperan a esta nueva familia -y, por qué no, esta nueva oportunidad-, los tres niños continúan creciendo y yendo juntos a la par , acompañados por profesionales y desarrollando sus actividades escolares y recreativas .

Familia se busca: el tierno pedido de tres hermanitos que buscan ser adoptados y seguir viviendo juntos

La más pequeña de los tres hermanitos es "Z." , de 5 años . Asiste al jardín de infantes y se caracteriza por ser una niña activa, curiosa y siempre dispuesta a jugar . Quienes la acompañan reconocen que no suele demostrar el afecto mediante abrazos o muestras físicas, aunque aclaran que encuentra en el juego una forma natural de vincularse con los demás .

Se de los gustos de la niña hay que hablar, sobresale la música infantil, y también disfruta de aquellas actividades que implican movimiento y expresión corporal . Es autónoma para alimentarse , posee un desarrollo normal de la motricidad fina y gruesa, y reconoce figuras de autoridad, adaptándose a las normas de convivencia .

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Su hermana "K." (7) está en segundo grado de la escuela primaria y ha mostrado importantes avances en su desarrollo académico. Es una niña cariñosa, alegre y expresiva cuando logra establecer confianza con quienes la rodean.

Entre sus rasgos distintivos, sobresalen que es activa, extrovertida e inquieta, tanto que suele ser ella quien propone juegos y actividades. Entre sus pasiones aparecen la danza y el dibujo, espacios donde despliega toda su creatividad. Es autónoma en su alimentación e higiene personal y actualmente asiste a tratamiento psicológico.

Fanático de los juegos y el deporte

El mayor de los hermanos es "J.", quien tiene 9 años. Asiste a tercer grado en la misma escuela de sus hermanas. En paralelo, recibe acompañamiento mediante una maestra de apoyo, lo que se refleja en progresos graduales en su aprendizaje.

A "J." lo describen como un niño cariñoso, curioso y muy activo. Disfruta especialmente de los juegos que implican movimiento, actividad física y desafíos. Los deportes ocupan un lugar fundamental entre sus intereses y suelen convertirse en una de sus formas preferidas de relacionarse con los demás.

Adopciones en Mendoza: tiene 12 años, ama el fútbol y la jardinería y busca una familia para crecer feliz. Foto: Imagen ilustrativa Familia se busca: el tierno pedido de tres hermanitos que buscan ser adoptados y seguir viviendo juntos Imagen ilustrativa

Además, ha logrado avanzar paulatinamente en la autorregulación de sus emociones y continúa fortaleciendo hábitos saludables vinculados a la alimentación y la higiene. Cuenta con espacios de asistencia psicológica, fonoaudiológica y psiquiátrica.

Los hermanos sean unidos: cómo postularse

Desde el Registro Provincial de Adopción destacaron la importancia de encontrar una familia que pueda recibir a los tres niños juntos, respetando y preservando el fuerte lazo afectivo que han construido.

La convocatoria está dirigida tanto a personas residentes en Mendoza como de otras provincias que estén dispuestas a asumir el desafío de acompañar a estos hermanos, brindándoles contención, afecto y estabilidad.

Las personas interesadas en conocer más sobre esta convocatoria pública de adopción pueden comunicarse con el Registro Provincial de Adopción de Mendoza a través del correo electrónico [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.