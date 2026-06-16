"No les tienen paciencia y los devuelven": más de 20 perros de raza rescatados de un criadero buscan familia

Apenas los publicamos a los perros , la gente nos escribía hasta desde Buenos Aires porque los quería . Pero pasaron los días, mucha gente que se los llevó los trajo de vuelta porque decían que no se adaptaban . Y ahora necesitan una familia . Y, sobre todo, que les tengan paciencia ", describe Brunela Lopresti , referente de la ONG "Salvando Patas" .

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Los protagonistas de esta conmovedora historia son unos 20 perritos de distintas razas (Pinscher, dóberman miniatura y ratoneros) que fueron rescatados en marzo de este año de un criadero ilegal en Guaymallén . En total, fueron 81 los animalitos rescatados , de los cuales 50 quedaron al cuidado de la fundación .

"Mucha gente los vio y se fascinó , vinieron a buscarlos, se comunicaron de todos lados. Pero la gente no entiende que son perritos que nacieron y vivían en condiciones inhumanas , que no están acostumbrados a que los alcen y los lleven debajo del brazo, por ejemplo. Entonces, a la semana, los devolvían . Pero lo único que necesitan es que les tengan paciencia ", insiste la voluntaria.

"No les tienen paciencia y los devuelvan": más de 20 perros de raza rescatados de un criadero buscan familia

En marzo de este año , personal de la Municipalidad de Guaymallén y de Policía Rural de Mendoza allanaron una vivienda en calle El Sauce, del distrito El Bermejo . En su interior se encontró -y logró desarticular- un criadero clandestino de perros . El lugar funcionaba sin habilitación y en precarias e indignas condiciones sanitarias.

"No les tienen paciencia y los devuelvan": más de 20 perros de raza rescatados de un criadero buscan familia

Alertados por los fuertes olores, la falta de higiene y el evidente movimiento que dejaba en claro que allí funcionaba un criadero de perritos -con comercialización ilegal incluida-, los propios vecinos de esa propiedad radicaron la denuncia .

Perrito 1 "No les tienen paciencia y los devuelvan": más de 20 perros de raza rescatados de un criadero buscan familia

Durante el operativo se rescató a 81 perritos de las razas ya mencionadas, además de un gato blanco. Según se confirmó posteriormente, el dueño de la casa tenía a estos animales encerrados en el lugar, hacinados y forzándolos a una sistemática reproducción para, luego, vender a los cachorritos.

La totalidad de los perros pertenecían a razas pequeñas, y todos estaban encerrados en condiciones de extrema insalubridad, con acumulación de excremento, agua estancada y sin los cuidados básicos.

También en el allanamiento se secuestraron dispositivos electrónicos y medicación vencida, tanto de uso veterinario como humano.

Perrito 8 "No les tienen paciencia y los devuelvan": más de 20 perros de raza rescatados de un criadero buscan familia

Los 81 perros rescatados -cachorros y adultos (principalmente, hembras)- fueron retirados y derivados a grupos y fundaciones dedicadas al rescate y proteccionismo de animales. La mayoría de los perritos presentaba bajo peso, parasitosis internas severas, presencia generalizada de pulgas y garrapatas, cuadros de conjuntivitis y signos de extrema falta de socialización.

Además, se identificaron perros con lesiones sin tratamiento, fracturas expuestas e infecciones avanzadas.

Perrito 3 "No les tienen paciencia y los devuelvan": más de 20 perros de raza rescatados de un criadero buscan familia

En tanto, el dueño de casa quedó a disposición de la Justicia y se avanzó con una causa por el delito de maltrato animal y otras infracciones.

20 perros buscan familia

La ONG "Salvando Patas" es una de las entidades que recibió -en tránsito- a algunos de los perritos rescatados. Sus referentes y voluntarios se encargaron de darles contención, acompañamiento, alimento y medicación, así como también los tratamientos indispensables.

Perrito 7 "No les tienen paciencia y los devuelvan": más de 20 perros de raza rescatados de un criadero buscan familia

En total, unos 50 animalitos fueron derivados a la ONG, que no tiene un espacio físico a modo de refugio, sino que los distribuyó en distintos domicilios para que permanecieran "en tránsito".

De esos, actualmente quedan cerca de 20 perritos (todos adultos, los cachorros ya fueron dados en adopción) y que están buscando con urgencia una familia que los adopte.

Perrito 2 "No les tienen paciencia y los devuelvan": más de 20 perros de raza rescatados de un criadero buscan familia

"Son perros de raza, aunque muchos de ellos se han distorsionado por las condiciones en que vivían y las cruzas", cuenta Brunela a Los Andes.

Los días posteriores al rescate, llovieron las consultas y pedidos en "Salvando Patas". Incluso, familias de otras provincias se contactaron con el lugar para ofrecerse como adoptantes. Sin embargo, no todo salió como se esperaba.

"El tema es que los perros no se dejan tocar, es parte del trauma que traen por las condiciones en que vivían", sintetiza Lopresti.

Cómo adoptar a uno de los perritos rescatados

Además de los 20 perros adultos en adopción, una gata que está al cuidado de "Salvando patas" busca familia.

Perrito 6 "No les tienen paciencia y los devuelvan": más de 20 perros de raza rescatados de un criadero buscan familia

Quienes quieran contactarse para consultar información o adoptar a algunos de los perritos (o la gata), pueden contactarse al Instagram de la ONG (@salvandopatas.ong).

Las referentes del lugar suelen entrevistarse previamente con las familias y llevan a los animalitos a domicilio.