24 de junio de 2026 - 09:49

Buscan de forma urgente familias para vivir gratis en un pueblo entre montañas: los 4 requisitos para participar

Los interesados deben presentar experiencia previa en construcción y mantenimiento, ya que el pueblo busca cubrir vacantes de albañilería y la gestión del bar social.

Este pueblo entre montañas busca nuevas familias que lo habiten. Descubrí cuáles son los requisitos.&nbsp;

Este pueblo entre montañas busca nuevas familias que lo habiten. Descubrí cuáles son los requisitos. 

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Por Cristian Reta

El pequeño pueblo de Arenillas, en la provincia de Soria, lanzó una convocatoria para incorporar nuevas familias residentes permanentes ante la crisis de despoblación que atraviesa. La propuesta incluye una vivienda restaurada sin costo de alquiler y un empleo estable para familias con hijos, con el fin de asegurar el relevo generacional y la vida comunitaria.

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Arenillas cuenta actualmente con apenas 40 habitantes y busca frenar su desaparición definitiva mediante incentivos habitacionales y laborales directos. La iniciativa es impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas, entidades que han dedicado los últimos años a rehabilitar diversas viviendas municipales para acoger a nuevos pobladores.

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¿Qué trabajo y vivienda ofrece el pueblo de Arenillas?

La oferta laboral principal consiste en un contrato estable como albañil, una figura necesaria para la rehabilitación de edificios y el mantenimiento de los espacios públicos de la localidad. Adicionalmente, el programa ofrece a los seleccionados la posibilidad de encargarse de la gestión del bar del pueblo, que funciona como el principal motor de la vida social de la comunidad. El ayuntamiento entrega una vivienda totalmente restaurada y equipada sin cobrar alquiler, eliminando una de las mayores barreras económicas para el traslado desde la ciudad.

Esta propuesta busca específicamente a familias con hijos en edad escolar para garantizar que los servicios básicos de la zona mantengan su actividad. El municipio garantiza el traslado gratuito de los menores hasta el centro educativo de Berlanga de Duero, ubicado a unos 20 kilómetros, facilitando así la logística diaria de los padres. El proyecto prioriza a quienes demuestren habilidades técnicas en construcción y mantenimiento que resulten útiles para el desarrollo del patrimonio local.

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¿Cómo postularse a vivir gratis en Arenillas?

Las autoridades han aclarado que no están interesadas en visitantes ocasionales ni en experiencias de vida temporales, sino en un compromiso firme de arraigo con el territorio soriano. Desde el lanzamiento de la convocatoria, el municipio ha recibido miles de correos electrónicos de personas interesadas en cambiar su ritmo de vida urbano por un entorno natural en Castilla y León. Debido a esta alta demanda, se aconseja a los postulantes presentar su solicitud formal lo antes posible, detallando sus motivos y su trayectoria laboral previa.

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