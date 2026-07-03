Piden extremar cuidados al conducir por niebla y asfalto congelado: así están ahora los accesos y rutas de Mendoza

La Dirección Provincial de Vialidad emitió una advertencia para quienes deban transitar este viernes 3 de julio por rutas y caminos de Mendoza, debido a las condiciones meteorológicas que podrían afectar seriamente la seguridad vial.

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Según informó el organismo, la provincia registrará temperaturas bajo cero y heladas matinales , un escenario que favorecerá la formación de hielo sobre la calzada , además de bancos de niebla y la posibilidad de nevadas o lloviznas débiles en distintos sectores.

Ante este panorama, Vialidad solicitó a los conductores extremar las precauciones al circular por rutas, caminos, puentes y badenes , tanto en zonas de montaña como en el llano.

El organismo hizo especial hincapié en los puentes, badenes y tramos de hormigón , donde el congelamiento del pavimento suele producirse con mayor frecuencia, aumentando el riesgo de derrapes y siniestros viales.

Como medida preventiva, Vialidad Mendoza recomendó no circular durante las primeras horas de la mañana , salvo que sea estrictamente necesario. En caso de hacerlo, pidió conducir a baja velocidad, aumentar la distancia de seguridad con otros vehículos y realizar maniobras suaves para evitar pérdidas de control.

Las autoridades recordaron que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, por lo que aconsejaron mantenerse informados sobre el estado de las rutas antes de emprender un viaje y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad y emergencia.

Luján de Cuyo desplegó un operativo preventivo por las heladas en puentes y rutas

La Municipalidad de Luján de Cuyo puso en marcha un operativo especial para prevenir accidentes viales en los principales puentes y accesos del departamento.

El despliegue contó con más de 70 personas, que realizaron tareas preventivas de esparcimiento de sal en distintos sectores donde existe mayor riesgo de congelamiento de la calzada.

Los trabajos se concentraron en los puentes sobre el río Mendoza ubicados en Ruta Nacional 40, Ruta Provincial 15 y Puente Cipolletti, además de otros puntos estratégicos como el Puente Pueyrredón y San Martín, los Caracoles de Chacras de Coria, el Puente Paso y Panamá, el Puente Paso y Ruta Nacional 40 y el Puente Frasca, en Cacheuta.

Los estados de las rutas en Mendoza

Informe de rutas provinciales 03/07/26: Tránsito cortado al Manzano Histórico por RP 89, desde el destacamento Los Árboles y por RP 94, desde la India Muerta, en ambas rutas por calzada congelada.