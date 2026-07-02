Viernes 3 de julio: Mendoza amanecerá bajo cero y tendrá una máxima de apenas 5°C

El pronóstico para este viernes 3 de julio anticipa una jornada de frío intenso en Mendoza , con temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día y una máxima promedio que apenas alcanzará los 9 °C en el llano provincial. Además, no se esperan lluvias, aunque la nubosidad irá aumentando con el correr de la mañana.

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Se viene un viernes con mucho frío y cielo nublado en Mendoza: de cuánto será la máxima

Será una mañana muy fría en prácticamente toda la provincia, con heladas generalizadas y condiciones típicas del invierno mendocino. Si bien el cielo comenzará mayormente despejado en buena parte del territorio, la presencia de nubes irá ganando terreno a medida que avance la jornada.

Las autoridades recomiendan extremar los cuidados durante las primeras horas del día, especialmente al circular por rutas o calles donde puedan registrarse sectores con hielo debido a las bajas temperaturas.

En la web de Mendoza Gobierno, son más optimistas con un esperada máxima de 9°C.

El dato más importante del día será el intenso descenso térmico.

La máxima promedio prevista para el llano provincial será de apenas 9 °C , mientras que las mínimas marcarán valores muy por debajo de cero.

En Malargüe y las zonas más bajas del Valle de Uco, los registros podrían ubicarse entre -4°C y -5°C.

En el resto de la provincia, las temperaturas mínimas rondarán los -2°C, favoreciendo la formación de heladas durante las primeras horas de la mañana.

Cómo estará el cielo durante el viernes

El día comenzará con cielo generalmente despejado en gran parte de Mendoza.

La principal excepción será la franja Este, donde podrían registrarse condiciones de cielo cubierto durante la mañana.

Con el correr de las horas, desde media mañana, la nubosidad aumentará sobre buena parte del llano provincial.

Sin embargo, el pronóstico indica que no se esperan precipitaciones, por lo que las condiciones permanecerán estables durante toda la jornada.

Viento leve durante la tarde

En cuanto al viento, se espera una leve circulación de viento norte.

El fenómeno se presentará principalmente entre las 12 y las 19, afectando especialmente a la franja Este de la provincia.

No se prevén ráfagas intensas ni condiciones que generen complicaciones significativas.

Cómo estará la Alta Montaña

Las condiciones serán diferentes según la zona.

En el sector Norte de la Alta Montaña se espera cielo nublado.

En el resto del área cordillerana predominará el cielo despejado.

Al igual que en el llano, no se observan precipitaciones previstas para la jornada.

Defensa Civil mantiene el monitoreo

La Dirección Provincial de Defensa Civil continúa realizando el monitoreo permanente de la situación meteorológica en Mendoza.

Por el momento no se emitieron alertas para el llano provincial, aunque las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del tiempo y tomar precauciones ante las bajas temperaturas previstas para este viernes 3 de julio.