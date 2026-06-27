La alerta rige para gran parte del territorio provincial. El pronóstico para el domingo.

Mendoza tendrá un sábado más frío y bajo alerta amarilla por viento: el pronóstico.

Este sábado, habrá un marcado descenso de la temperatura en Mendoza con respecto a la jornada de ayer y permanecerá bajo alerta amarilla por vientos en varias zonas del territorio provincial.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada se presentará con poca nubosidad, vientos del sector sur y un descenso de la temperatura. La máxima prevista será de 14°C, mientras que la mínima registrada durante las primeras horas de la mañana fue de 3°C.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por vientos que afectará al oeste de los departamentos de Las Heras, Luján de Cuyo, Tunuyán y San Carlos.

La advertencia también alcanza a los departamentos de Lavalle, San Martín, La Paz, San Rafael, General Alvear y Malargüe.

mapa_alertas Cómo estará el tiempo el domingo Para el domingo, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares. El pronóstico anticipa una jornada con poca nubosidad, vientos del sector sur y un nuevo descenso de la temperatura.