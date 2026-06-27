27 de junio de 2026 - 08:43

Mendoza tendrá un sábado más frío y bajo alerta amarilla por viento: el pronóstico

La alerta rige para gran parte del territorio provincial. El pronóstico para el domingo.

Mendoza tendrá un sábado más frío y bajo alerta amarilla por viento: el pronóstico.

Mendoza tendrá un sábado más frío y bajo alerta amarilla por viento: el pronóstico.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este sábado, habrá un marcado descenso de la temperatura en Mendoza con respecto a la jornada de ayer y permanecerá bajo alerta amarilla por vientos en varias zonas del territorio provincial.

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De acuerdo con el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada se presentará con poca nubosidad, vientos del sector sur y un descenso de la temperatura. La máxima prevista será de 14°C, mientras que la mínima registrada durante las primeras horas de la mañana fue de 3°C.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por vientos que afectará al oeste de los departamentos de Las Heras, Luján de Cuyo, Tunuyán y San Carlos.

La advertencia también alcanza a los departamentos de Lavalle, San Martín, La Paz, San Rafael, General Alvear y Malargüe.

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Cómo estará el tiempo el domingo

Para el domingo, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares. El pronóstico anticipa una jornada con poca nubosidad, vientos del sector sur y un nuevo descenso de la temperatura.

Se espera una temperatura máxima de 12°C y una mínima de 1°C, por lo que continuará el ambiente frío durante todo el fin de semana en gran parte de la provincia.

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