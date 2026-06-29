Martes con heladas y sol en Mendoza antes de la llegada de la ola polar: de cuánto será la mínima

Este martes habrá un amanecer de frío extremo en Mendoza , consolidando las características más severas de la temporada invernal. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se mantendrá estable con buena radiación solar, lo que otorgará un alivio térmico en horas de la tarde.

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La jornada estará caracterizada por un escenario de poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas parciales , vientos moderados del noreste.

El principal desafío para la población será el riguroso amanecer, ya que se prevé que la mínima se desplome hasta los 0°C en los sectores urbanos, registrándose marcas bajo cero en las zonas rurales.

Sin embargo, el pleno protagonismo del sol mitigará la crudeza ambiental tras el mediodía, impulsando el termómetro hasta una máxima estimada de 16°C .

Las condiciones atmosféricas sufrirán un vuelco rotundo a partir del miércoles 1 de julio , configurando un inicio de mes puramente invernal y severo.

El pronóstico extendido alerta sobre el ingreso de una masa de aire polar, lo que provocará un día mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas.

La máxima se congelará en apenas 7°C, la mínima será de 1°C y el cambio de tiempo estará acompañado por vientos moderados a algo fuertes del sector sur, junto con nevadas en cordillera y sectores de precordillera.