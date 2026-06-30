30 de junio de 2026 - 20:13

Alerta por nevadas e ingreso de masa de aire polar en Mendoza este miércoles: ¿nevará en el llano?

El SMN emitió alertas por intensas ráfagas de viento y nevadas severas en la provincia. El pronóstico anticipa un día mayormente nublado con una máxima de apenas 7°C y precipitaciones aisladas en el llano.

Alerta naranja en Mendoza.

Alerta naranja en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este miércoles comenzará con un rotundo y severo vuelco meteorológico en Mendoza, marcando el inicio del mes con condiciones climáticas extremas. Según los datos consolidados de la Dirección de Contingencias Climáticas y el mapa de alertas tempranas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se ha confirmado el ingreso de una masa de aire polar que afectará a todo el territorio provincial, provocando un desplome térmico y fenómenos de alta intensidad.

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La jornada en los sectores bajos estará caracterizada por un ambiente mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. Tras un amanecer gélido donde la mínima tocará los 0°C, el nulo impacto del sol y la llegada del frente invernal congelarán la máxima en apenas 7°C para el área metropolitana del Gran Mendoza y los oasis productivos.

A esto se sumará la presencia de vientos moderados a algo fuertes del sector sur, que incrementarán de manera notable la sensación térmica de frío.

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Debido al avance de este sistema frontal, el SMN emitió de forma oficial una alerta naranja por vientos y nevadas en casi toda la provincia, tal como se detalla en el mapa. Las autoridades provinciales instan a los mendocinos a evitar circular por zonas propensas a desprendimientos o acumulación extrema.

La situación más compleja y de mayor riesgo se concentrará en el arco montañoso. El pronóstico oficial advierte sobre la ocurrencia de nevadas en cordillera y sectores de precordillera. El fenómeno en alta montaña alcanzará niveles de severidad técnica correspondientes al nivel de alerta naranja, lo que implicará una importante acumulación de nieve en muy poco tiempo y una drástica reducción de la visibilidad.

El pronóstico del tiempo para el jueves

Para el jueves 2 de julio, las condiciones de rigurosidad invernal se mantendrán plenamente instaladas en la provincia sin tregua térmica. El pronóstico extendido anticipa una jornada mayormente nublado y frío con precipitaciones, poco cambio de la temperatura y vientos leves del sector norte. El termómetro registrará valores mínimos extremadamente acotados, con una máxima estimada en 6°C y una mínima de 1°C, mientras que en la zona de alta montaña se prevé un cielo parcial nublado en cordillera.

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