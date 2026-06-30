La Justicia de Mendoza reconoció a dos yeguas como seres sintientes y sujetos de derecho

Las yeguas "Dulce" y "Batata" fueron rescatadas en Corralitos tras la detección de un caso de maltrato animal.

Fallo histórico en Mendoza: la Justicia reconoció a dos yeguas como seres sintientes y sujetos de derecho.

La Justicia de Mendoza dictó una resolución considerada un precedente en materia de derecho animal al reconocer a las yeguas "Dulce" y "Batata" como seres sintientes y sujetos de derecho, en el marco de una causa por faena clandestina de equinos en Corralitos, Guaymallén.

El fallo se produjo en un juicio abreviado luego de una investigación que meses atrás permitió el rescate de 19 caballos y concluyó con la condena de uno de los imputados, quien recibió una pena de cumplimiento efectivo por los hechos.

Además de la condena, la sentencia dispuso la inhabilitación por dos años para la tenencia y el manejo de animales, el decomiso definitivo de las dos yeguas y su custodia permanente a cargo de la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA).

dulce y batata Las yeguas quedaron al resguardo de la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos. PEMPA Según lo informado por la organización protectora, el condenado intentó esconder a "Dulce" y "Batata" en un predio vecino cuando advirtió la llegada de la Policía. Sin embargo, los animales fueron encontrados, rescatados y puestos bajo resguardo.

PEMPA celebró el fallo Desde PEMPA celebraron la resolución y destacaron el valor histórico del fallo: "Este lunes 22 de junio quedará grabado en nuestros corazones y en la historia de Mendoza para siempre. Dulce y Batata ya no son invisibles, su historia ya recorre el mundo entero", expresaron a través de sus redes sociales.