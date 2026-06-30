30 de junio de 2026 - 09:18

Un argentino fue detenido en el paso Los Libertadores tras robarle la cartera a una pasajera de un colectivo

La víctima había dejado sus pertenencias arriba de un mesón mientras hacía los trámites de migraciones. El aprehendido tiene residencia en Chile.

Un argentino fue detenido en el paso Los Libertadores tras robarle la cartera a una pasajera de un colectivo.

Un argentino fue detenido en el paso Los Libertadores tras robarle la cartera a una pasajera de un colectivo.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un ciudadano argentino fue detenido ayer en el complejo fronterizo Los Libertadores, en Chile, acusado de robarle la cartera a una pasajera de un colectivo internacional que había llegado desde Mendoza. El hecho ocurrió mientras los viajeros realizaban los trámites migratorios para ingresar al país vecino.

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Según informó el portal Los Andes Online Chile, el episodio se produjo cuando los pasajeros de un micro de la empresa Fénix descendieron para completar la documentación de ingreso. En ese momento, una mujer dejó su cartera y un bolso sobre un mesón mientras llenaba uno de los formularios.

Luego, un pasajero de otro colectivo aprovechó el descuido para llevarse de la cartera, que contenía documentación personal y 50 mil pesos chilenos en efectivo.

Sin embargo, la víctima advirtió rápidamente el robo y alertó a las autoridades del complejo fronterizo. Tras su denuncia, el sospechoso fue interceptado en el lugar y la cartera pudo ser recuperada.

El detenido fue identificado con las iniciales T.R.B., de 24 años, un ciudadano argentino con residencia en Chile.

Tras su aprehensión, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Jorge Afaro Figueroa lo imputó por el delito de hurto simple consumado.

Como no registraba antecedentes penales en Chile, la Justicia le otorgó una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año. Como parte de las condiciones impuestas, deberá fijar un domicilio y tiene prohibido acercarse a la víctima durante ese período.

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