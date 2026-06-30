Vacaciones de invierno en Mendoza: el mapa de actividades para chicos y cómo ganarle al "estoy aburrido"

Las vacaciones de invierno están a un paso y Mendoza ya se prepara para ofrecer a los chicos y sus familias un amplio abanico de actividades para disfrutar. Las propuestas están pensadas para mendocinos , pero también para tentar a los turistas que puedan llegar en estas fechas.

Informe: en Mendoza, 14 de cada 100 chicos no tienen libros en sus casas

En Mendoza, las vacaciones de invierno serán entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio . Esto implica que el último día de clases será este viernes, mientras que los alumnos deberán volver a las aulas el lunes 20 de julio.

El Gobierno de Mendoza y los municipios han generado una agenda completa que estará diseminada por diversos puntos de la provincia para que nadie se la pierda.

En esta nota, te contamos cuáles son las principales actividades en el Gran Mendoza y dónde podés ver más detalles, porque realmente las alternativas son muchas. Además, hay que tener en cuenta que los municipios del resto de la provincia tienen su propia agenda. Todo puede consultarse tanto en las redes sociales como en las páginas de cada comuna.

Por parte del gobierno mendocino, la Subsecretaría de Cultura , dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la Provincia, pondrá en escena obras teatrales destinadas a toda la familia. También habrá danza, música, títeres y mucho más. Se distribuirán entre el domingo 5 y el sábado 18 de julio.

Una vuelta de tuerca para los chicos en las vacaciones de invierno Las vacaciones de invierno están a un paso y Mendoza ya se prepara para ofrecer a los chicos y sus familias un amplio abanico de actividades para disfrutar.

Los espacios culturales que participan son: Biblioteca Pública General San Martín, Teatro Independencia, Espacio Cultural Julio Le Parc y Museo Cornelio Moyano.

El área ha creado una publicación en la que reúne toda la oferta e incluye sus propias propuestas y las que hará en los municipios. Puede verse AQUÍ.

El Teatro Independencia ofrecerá la obra “Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande”. La obra tiene una duración de 60 minutos y se pondrá en escena entre el 9 y el 18 de julio a las 17, a un costo de $7000 como entrada general. Se puede acceder a través de Entrada Web. Pero además, se ofrece una promo familiar de 5x4.

El resto de las propuestas del gobierno que se realizan en el espacio cultural Julio Le Parc y en la biblioteca pública General San Martín tienen un costo de $4000.

Actividades en el Espacio Le Parc

En el primero de ellos se ofrecerán cinco obras durante la primera semana. “Desorbitados” de Ultravioleta Teatro, “Trompo, la última jugada” de Circo Rústico, a las 16 y estarán en escena entre el 5 y el 11 de julio.

Durante el mismo período, pero a las 17:30, las tablas reciben a “La sopladora de estrellas” de la Casa de arriba del teatro, “Las cartas de Tentac” de La Tía Tomasa y “El musiloco recital”, de los Musilocos.

Entre el 12 y el 18 de julio cambian las propuestas en el espacio Le Parc de Guaymallén. A las 16 se ofrecerá “Burbujas a la carta” de Tony Maslup, y “Sueña Pandora sueña”, del elenco Concertado.

En tanto, desde las 17:30 podrá verse “Una flor para el rey”, de Rayuela Teatro, “Aventuras a todo terreno”, de compañía Les Arbres y “Clásicos del circo” de Tatán y Porotita.

Vacaciones en la biblioteca

En tanto, en la Biblioteca General San Martín las propuestas serán a las 17. El 5 y 6 se ofrecerá “Rolando en el Palacio de La Tristeza” del grupo del Sinfin; el 7 y 8, “Bom borom bom bom”, de teatro de títeres Banda Espuma, mientras que el 9 y 10, Porotíteres propondrá “Navegando en historias”.

Un informe nacional puso esta semana un tema controvertido sobre la mesa: cómo impactan las vacaciones en los aprendizajes de los chicos. Hay estudiantes que tienen “pérdidas” durante el receso de verano y en ese sentido se habla de que tienen un “costo”. Las vacaciones de invierno están a un paso y Mendoza ya se prepara para ofrecer a los chicos y sus familias un amplio abanico de actividades para disfrutar.

La segunda semana, la Biblioteca ofrecerá espectáculos a las 17 horas. “Lolo y Nina”, de La Oruga títeres el 11 y el 12; “Colores de mi pueblo”, de Telares Teatro, el 13 y el 14. En tanto, el 15 y el 16 podrá verse “Los tesoros de Pipo”, de Giraluna Títeres y el 17 y 18, “Rojo Amor” de La Pericana.

Teatro gratis en el museo

El Museo Cornelio Moyano, ubicado en el Parque General San Martín, ofrecerá propuestas gratuitas por orden de llegada. Será siempre a las 16:30.

La primera semana se ofrecerá Había una vez…truz, de Ofelia Títeres con Alma, el 9 y el 10 de julio.

El 11 y el 12 podrá verse “El jardín de Margarita”, del elenco Pataletas. En tanto, el 16 y el 17 se propondrá “Magiando con Javi”, con el mago Javi.

Hay de todo en Godoy Cruz

Del 4 al 19 de julio, la municipalidad ofrecerá una amplia programación para todas las edades. Teatro, festivales de circo, propuestas gamer, espectáculos musicales y actividades recreativas llegarán a distintos espacios para que vecinos y visitantes disfruten del receso invernal. Los principales espacios culturales y recreativos de Godoy Cruz abrirán sus puertas para estas experiencias.

El Teatro Plaza, será el epicentro de la programación. Del 6 al 12 de julio, recibirá el Festival de Terror MEEF, una propuesta gratuita destinada a quienes disfrutan del cine y las experiencias vinculadas al género fantástico.

Además, desde el 6 hasta el 18 de julio, todos los días a las 16.30, subirá a escena “Vampíricas vacaciones”, una divertida comedia familiar con entrada general de $7.000.

El Espacio Arizu volverá a convertirse en un punto de encuentro para los fanáticos de los videojuegos, con Arizu Gamers, del 4 al 19 de julio.

La Biblioteca + Mediateca abrirá las puertas a la imaginación y propondrá distintas obras con precios entre los $3.000 y los $7.000.

En simultáneo, el Parque de los Niños será sede del Primer Festival de Circo Popular, que ofrecerá dos funciones diarias. Además, como cada año, Circo por los Barrios acercará el arte a distintos sectores del departamento con espectáculos totalmente gratuitos, los detalles pueden verse en la página de Godoy Cruz.

Planta Uno ofrecerá propuestas recreativas, espectáculos y talleres para todas las edades y el Teatro Sportsman presentará la obra «Mi lugar en el mundo», los días 15 y 16 de julio, a las 20. Las entradas tienen un valor de $15.000.

En la Estación de los Derechos de la Niñez, en el Parque Estación Benegas, los sábados y domingos, de 16 a 18, el público podrá disfrutar de actividades lúdicas, espacios de pintura, disfraces y juegos, así como de funciones teatrales.

Propuestas para los chicos en Guaymallén

Guaymallén apuesta por “Invierno Re Copado” entre el 6 y el 18 de julio. Incluye circo, obras de teatro, malabares, payasos, shows de magia y títeres a cargo de elencos y artistas locales, en distintos puntos del departamento.

Todas las propuestas artísticas son gratuitas y se realizarán en carpas circenses instaladas en diferentes espacios verdes, en el Centro Cultural Pascual Lauriente, en la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte y en Salas de Arte Libertad.

Qué hacer con los chicos en el primer día de vacaciones Las vacaciones de invierno están a un paso y Mendoza ya se prepara para ofrecer a los chicos y sus familias un amplio abanico de actividades para disfrutar.

Además, cada jornada se completará con juegos y actividades recreativas guiadas por los profesores de la Dirección de Educación y Deportes del Municipio.

Las actividades inician entre las 14 y las 17 en diferentes puntos como la plaza 6 de noviembre, la plaza de las Artes y las Flores, la plaza Melchora Lemos, la rotonda de Salcedo, el club Unión, la plaza Carlos Pasetti, la plaza Barrio Municipal, la unión vecinal Kilómetro 8, el centro cultural Pascual Lauriente, la biblioteca pública municipal Almafuerte y las salas de arte Libertad.

La Ciudad es de los chicos

La Ciudad tendrá su ya tradicional propuesta “La Ciudad de los Chicos”. Entre el 7 y el 18 de julio habrá teatro, cine, literatura, talleres, experiencias interactivas, muestras inmersivas, juegos, circo y actividades en museos. La programación combina espectáculos de calidad con actividades gratuitas y accesibles.

Entre las novedades destacadas se encuentra la participación de la reina departamental de la Vendimia 2026, María Celeste Sanmartino, y la virreina Sofía Agustina Sosa Puciarelli, quienes presentarán la obra teatral “Detrás de la corona”.

El MMAMM (Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza) recibirá una de las grandes atracciones de estas vacaciones: “Universo Monstriña en Mendoza”, la muestra interactiva de la artista visual María Verónica Ramírez

El Escenario Interactivo de la Ciudad de los Libros potenciará esta edición con presentaciones de libros, charlas, propuestas de títeres, teatro, magia y circo, además del ciclo Animate, un espacio donde los chicos podrán cantar, bailar, actuar, contar historias y convertirse en protagonistas de las vacaciones artísticas.

Las artes escénicas volverán a ocupar un lugar central con funciones diarias en la Nave Cultural y el Teatro Quintanilla, mientras que el Microcine Municipal proyectará películas animadas para toda la familia.

Las Heras a pleno mundial

Las Heras presenta “Selección Mundial, en Vacaciones”, una de las propuestas del programa Full Invierno de la comuna. El programa reunirá distintas actividades recreativas, culturales y deportivas previstas para las vacaciones de invierno. Es una iniciativa inspirada en la pasión mundialista que recorrerá diferentes distritos del departamento con actividades gratuitas destinadas a vecinos de todas las edades.

La propuesta se desarrollará entre el 8 y el 18 de julio, de 15 a 18 horas, con jornadas recreativas para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

El cronograma comenzará el miércoles 8 de julio en el CIC de El Algarrobal. Continuará el domingo 12 de julio en el Parque de la Niñez, donde además se presentará a las 16:30 horas el espectáculo “Cucurucho en Acción” de Circus Deluxe. El lunes 13 de julio las actividades se trasladarán al Parque de la Familia, incluyendo a las 16:30 horas la presentación de “Evolushow” de Circus Magenta. Finalmente, el cierre tendrá lugar el sábado 18 de julio en Uspallata, en la intersección de Las Heras y Ruta Nacional 52.

Maipú, Luján y otros espacios se suman a las vacaciones con actividades

Tanto Maipú como Luján de Cuyo aún no publican su agenda completa, la cual dijeron estará disponible en las próximas horas, en sus diferentes canales.

Por lo pronto, el gobierno de la provincia publica una serie de funciones gratuitas por orden de llegada en diferentes departamentos que pueden consultarse en la página. En Maipú podrá verse “La leyenda de Mur, un cuento de colores” de La valija del sol en el zoom Micaela García del barrio Unidos por la Esperanza en Rodeo del Medio.

En tanto, en Luján, el 6 de julio se pondrá en escena “Con el payaso Lío, Shanti y su perro amaestrado”, de El circo de Getulio, en plaza barrio 5 de julio.

Hay otros puntos donde podrán encontrarse diversas actividades como el Teatro Selectro, el Teatro Tajamar, el Teatro Municipal Quintanilla, el Auditorio Ángel Bustelo, el Cine Teatro Roma de San Rafael y el Teatro Sportman de Godoy Cruz.

Por su parte, la asociación Espacio de Literatura Infantil y Juvenil (Edelij), desarrollará actividades durante las dos semanas de receso, los días lunes, martes y miércoles, de 8:30 a 13.

Habrá mañanas de películas y cortos con pochoclos calentitos, merienda compartida con chocolate caliente, juegos de mesa y salidas recreativas. Para más información, comunicarse al teléfono 2612792917.