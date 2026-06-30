30 de junio de 2026 - 22:12

La DGE suspendió las clases en el Valle de Uco, Sur y zonas de alta montaña

La Dirección General de Escuelas (DGE) adoptó la decisión por las nevadas, lluvias, temperaturas bajo cero y la intransitabilidad de los caminos, siguiendo recomendaciones de Defensa Civil.

Suspensión de clases presenciales en Valle de Uco, Sur y zonas de alta montaña. (foto archivo)

Suspensión de clases presenciales en Valle de Uco, Sur y zonas de alta montaña. (foto archivo)

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases presenciales del turno mañana de este miércoles 1 de julio en establecimientos de todos los niveles y modalidades de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe, además de las localidades de Potrerillos (Luján de Cuyo) y Uspallata (Las Heras).

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La medida fue adoptada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, debido a los pronósticos que anticipan nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones educativas.

La DGE informó que, en los departamentos y localidades alcanzados por la disposición, las actividades escolares deberán desarrollarse de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza. En tanto, en el resto de la provincia el servicio educativo se prestará con normalidad.

El pronóstico para este miércoles anticipa el ingreso de una masa de aire polar, con una jornada mayormente nublada, descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas y nevadas tanto en la cordillera como en sectores del llano, condiciones que motivaron la decisión preventiva de las autoridades educativas.

Además, las autoridades educativas suelen evaluar durante la mañana la evolución de las condiciones meteorológicas para determinar si la medida debe extenderse a otros turnos escolares o mantenerse únicamente para el turno mañana. (Información incorporada como contexto sobre el procedimiento habitual de la DGE.)

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