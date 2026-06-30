Buscan a un turista desaparecido en el Parque Nacional Iguazú: hallan pistas cerca de la Garganta del Diablo

Un importante operativo de búsqueda se desarrolla en el Parque Nacional Iguazú para dar con el paradero de Mariano Ariel Sierra, un turista de 41 años oriundo de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, cuya desaparición fue reportada durante el fin de semana.
Las tareas están a cargo de la Policía de Misiones y la Prefectura Naval Argentina (PNA), con intervención del Poder Judicial.
Hallaron pertenencias en la pasarela hacia la Garganta del Diablo
Según la información difundida, personal del parque encontró documentación personal, un teléfono celular, 40.000 pesos en efectivo, prendas de vestir y otros objetos pertenecientes a Sierra sobre la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo.
Buscan a un turista que desapareció en Cataratas del Iguazú
Buscan a un turista que desapareció en Cataratas del Iguazú.
Infobae
Buscan a un turista que desapareció en Cataratas del Iguazú
Buscan a un turista que desapareció en Cataratas del Iguazú.
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Además, los investigadores secuestraron un manuscrito, aparentemente escrito en inglés, que presentaba un avanzado deterioro por haber permanecido en contacto con el agua. A partir de estos hallazgos, se activó el protocolo de búsqueda con la participación de efectivos policiales y de Prefectura.
Las primeras averiguaciones permitieron establecer que Sierra había ingresado al Parque Nacional Iguazú durante el mediodía del sábado y que desde el 25 de junio se encontraba alojado en un hotel de Puerto Iguazú. Desde entonces, los equipos de rescate realizan rastrillajes por tierra y agua, combinando patrullajes en sectores de selva con recorridas sobre el río Iguazú.
Las tareas se desarrollan en condiciones complejas debido a que el caudal del río supera el doble de su nivel habitual en la zona de la Garganta del Diablo, lo que dificulta las operaciones. Hasta el momento, las autoridades informaron que la búsqueda continúa sin resultados positivos.
La principal hipótesis de la investigación
De acuerdo con la investigación en curso, la principal hipótesis que analizan los investigadores es que Mariano Ariel Sierra se habría arrojado al río por sus propios medios.
En ese marco, fuentes vinculadas al caso señalaron al medio citado que, si efectivamente se tratara de un suicidio, los cuerpos suelen emerger aproximadamente 72 horas después, motivo por el cual estimaban que durante este martes podrían producirse novedades. La causa, sin embargo, continúa abierta y esa hipótesis no fue confirmada judicialmente.
Por otra parte, la nota original indica que, tras revisar los registros crediticios del hombre, no se detectaron deudas bancarias a su nombre.