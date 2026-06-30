Buscan a un turista desaparecido en el Parque Nacional Iguazú: hallan pistas cerca de la Garganta del Diablo

Las autoridades encontraron documentación, dinero, un teléfono celular y otras pertenencias del turista cerca de la Garganta del Diablo , mientras la investigación continúa bajo supervisión judicial.

Prefectura y Policía buscan a un hombre desaparecido en las Cataratas del Iguazú.

Un importante operativo de búsqueda se desarrolla en el Parque Nacional Iguazú para dar con el paradero de Mariano Ariel Sierra, un turista de 41 años oriundo de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, cuya desaparición fue reportada durante el fin de semana.

Las tareas están a cargo de la Policía de Misiones y la Prefectura Naval Argentina (PNA), con intervención del Poder Judicial.

Hallaron pertenencias en la pasarela hacia la Garganta del Diablo Según la información difundida, personal del parque encontró documentación personal, un teléfono celular, 40.000 pesos en efectivo, prendas de vestir y otros objetos pertenecientes a Sierra sobre la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo.

Buscan a un turista que desapareció en Cataratas del Iguazú Buscan a un turista que desapareció en Cataratas del Iguazú. Infobae Buscan a un turista que desapareció en Cataratas del Iguazú Buscan a un turista que desapareció en Cataratas del Iguazú. Infobae Además, los investigadores secuestraron un manuscrito, aparentemente escrito en inglés, que presentaba un avanzado deterioro por haber permanecido en contacto con el agua. A partir de estos hallazgos, se activó el protocolo de búsqueda con la participación de efectivos policiales y de Prefectura.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que Sierra había ingresado al Parque Nacional Iguazú durante el mediodía del sábado y que desde el 25 de junio se encontraba alojado en un hotel de Puerto Iguazú. Desde entonces, los equipos de rescate realizan rastrillajes por tierra y agua, combinando patrullajes en sectores de selva con recorridas sobre el río Iguazú.