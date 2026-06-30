Importó una casa desde China por internet y la instalaron en una hora en Santa Fe

Una familia de la provincia de Santa Fe optó por una solución poco habitual para resolver su necesidad de vivienda: importar una casa prefabricada desde China . La operación se realizó íntegramente por internet y permitió instalar una vivienda de 72 metros cuadrados tras un proceso que demandó cuatro meses.

Ya no se permite tener un solo perro en casa sin compañía: la ley que cambia la forma de tener mascotas

La casa entre las cepas de Mendoza: Cómo una herencia familiar se transformó en un laboratorio espacial

La decisión surgió luego de comparar los costos y los plazos de la construcción tradicional en Argentina con las alternativas disponibles en el mercado internacional.

Según explicó Leticia Leites , protagonista de la historia, el proyecto implicó una inversión total de 50.000 dólares .

Familia santafesina compró una casa china de concreto a 50 lucas verdes por internet y parece que le fue bien. Claro, hay que sumar el terreno y las instalaciones. pic.twitter.com/Aa5B3FCAHK

Ese monto incluyó la fabricación del módulo habitacional, el transporte marítimo, los trámites de importación, el despacho aduanero y las maniobras necesarias para instalar la estructura sobre el terreno.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la familia, construir una vivienda convencional en Argentina representaba un costo cercano a US$ 1.400 por metro cuadrado , mientras que las opciones modulares nacionales oscilaban entre US$ 1.000 y US$ 1.200 . En contraste, la vivienda importada tuvo un valor aproximado de US$ 700 por metro cuadrado .

La compra se concretó mediante contacto directo con el fabricante chino a través de internet. Para gestionar la operatoria aduanera y cumplir con los requisitos técnicos exigidos en el país, la familia contrató a un importador radicado en Santa Fe.

El procedimiento completo demandó aproximadamente cuatro meses: uno para la elección del modelo y los trámites administrativos, otro para la fabricación de la vivienda y dos meses correspondientes al traslado marítimo. Según relató Leites, ese plazo les permitió contar con la casa antes del vencimiento del contrato de alquiler que tenían vigente.

Embed CASA CHINA EN SANTA FE: EL SUEÑO QUE LLEGÓ EN CONTENEDOR



Una familia de Santa Fe cumplió el sueño de la casa propia con una opción poco común: compró por internet una vivienda modular importada desde China.



La casa tiene 70 metros cuadrados, es de acero y llegó dentro de… pic.twitter.com/U9BNhol28D — Radio2 AM1230 (@radio2rosario) June 24, 2026

Las características de la casa con instalación exprés

La vivienda posee una estructura de acero, revestimiento interior con paneles de fibra de bambú y una distribución compuesta por tres dormitorios, un baño y una cocina integrada.

Además, llegó equipada con instalaciones eléctricas y sanitarias preinstaladas, junto con mobiliario básico listo para su conexión a los servicios del terreno. El fabricante también ofrece la posibilidad de personalizar el diseño incorporando nuevos ambientes según las necesidades del comprador.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el tiempo requerido para desplegar la estructura. La instalación del módulo se completó en aproximadamente 60 minutos, aunque posteriormente la familia continuó realizando terminaciones menores, como trabajos de pintura y colocación de zócalos.

En las maniobras participaron unas 15 personas, entre familiares y amigos, debido a las dificultades de acceso para maquinaria pesada en el terreno. "Se abre en una hora y en una semana la dejas lista con todas las terminaciones", recordó Leticia al describir la experiencia.

De China a Santa Fe: la casa prefabricada que llegó por barco y se montó en una hora De China a Santa Fe: la casa prefabricada que llegó por barco y se montó en una hora. redes

Una alternativa que gana interés

El caso refleja el creciente interés por las viviendas industrializadas y modulares, impulsado por los elevados costos de la construcción tradicional y los tiempos de ejecución de las obras.

Si bien importar una vivienda completa continúa siendo una operación poco frecuente y requiere asesoramiento especializado, la diferencia de costos aparece como uno de los principales factores que despiertan el interés de quienes ya cuentan con un terreno.

Al hacer un balance de la experiencia, Leticia destacó el impacto económico que significó acceder a su vivienda propia y resumió: "Lo mejor fue sentir que llegó el mes y ya no había que pagar alquiler".