30 de junio de 2026 - 22:50

Caso Maradona: un neurólogo negó la existencia de "aparatología médica" en Tigre

Jorge Macía recordó haber convocado al médico clínico Pedro Di Spagna para redactar un informe sobre el estado de salud de Maradona.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en Tigre.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en Tigre.

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Pedro Di Spagna salió muy favorecido en la audiencia de este martes.

Pedro Di Spagna salió muy favorecido en la audiencia de este martes.

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NA / Daniel Vides
Forlini junto a sus defensores Agustín Varela (derecha) y Nicolás D‘Albora (izquierda).

Forlini junto a sus defensores Agustín Varela (derecha) y Nicolás D‘Albora (izquierda).

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NA / Juan Vargas
Por Ramiro González Britez
Noticias Argentinas

Un neurólogo declaró este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y negó haber visto "aparatología médica" durante la internación domiciliaria en el country San Andrés de Tigre.

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Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Jorge Macía, quien fue el primer testigo de la audiencia número 22. El especialista consignó que el 12 de noviembre de 2020 visitó al paciente en Benavídez, donde lo observó "bien", "lúcido" y "orientado".

Macía recordó haber convocado al médico clínico Pedro Di Spagna para redactar un "informe" sobre el estado de salud de Maradona, al tiempo que se lo comunicó de manera verbal y escrita a la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, mientras que también se lo contó a la psiquiatra Agustina Cosachov.

Pedro Di Spagna salió muy favorecido en la audiencia de este martes
Pedro Di Spagna salió muy favorecido en la audiencia de este martes.

Pedro Di Spagna salió muy favorecido en la audiencia de este martes.

En un testimonio que favoreció mucho a Di Spagna, el neurólogo ratificó que "no lo dejaron pasar" el 12, 18 y 19 de ese mes.

En este sentido, remarcó que "no vio una ambulancia y tampoco aparatología", pero "tampoco se puso a revisar los cajones, que solo hizo el informe y se fue".

En tanto, la enfermera Cinthia Córdoba -ex pareja del coordinador imputado Mariano Perroni- indicó que "las hojas de enfermería tenían valor legal", pero el grupo de WhatsApp 'Tigre' "no", y sostuvo que Forlini era el "nexo" entre los médicos de cabecera y los miembros de ese chat.

A su vez, recordó que la jefa de la prepaga les ordenó a los enfermeros "no conversar" con Cosachov y el neurocirujano Leopoldo Luque, sino que se contacten con ella. Rememoró que el 23 lo vio "medio desganado" al astro argentino, día en el que lo visitaron Verónica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando.

Forlini junto a sus defensores
Forlini junto a sus defensores Agustín Varela (derecha) y Nicolás D‘Albora (izquierda).

Forlini junto a sus defensores Agustín Varela (derecha) y Nicolás D‘Albora (izquierda).

Por su parte, Andrea Trimarchi, hermana de Maximiliano Trimarchi, chofer del abogado Matías Morla, y ex contadora de Maradona, y el nutricionista Luciano Spena no se presentaron a comparecer frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 del Departamento Judicial de San Isidro.

Spena se encuentra en la ciudad estadounidense de Kansas, donde concentra la Selección argentina durante el Mundial 2026.

El psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; Luque; Forlini; Cosachov; Perroni y Di Spagna se encuentran sindicados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión.

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