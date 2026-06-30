Caso Maradona: un neurólogo negó la existencia de "aparatología médica" en Tigre

Un neurólogo declaró este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y negó haber visto "aparatología médica" durante la internación domiciliaria en el country San Andrés de Tigre.

Juicio por la muerte de Maradona: declararán los tres enfermeros que lo atendieron en sus últimos días

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Jorge Macía , quien fue el primer testigo de la audiencia número 22. El especialista consignó que el 12 de noviembre de 2020 visitó al paciente en Benavídez, donde lo observó "bien" , "lúcido" y "orientado" .

Macía recordó haber convocado al médico clínico Pedro Di Spagna para redactar un "informe" sobre el estado de salud de Maradona, al tiempo que se lo comunicó de manera verbal y escrita a la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini , mientras que también se lo contó a la psiquiatra Agustina Cosachov .

En un testimonio que favoreció mucho a Di Spagna, el neurólogo ratificó que "no lo dejaron pasar" el 12, 18 y 19 de ese mes.

En este sentido, remarcó que "no vio una ambulancia y tampoco aparatología" , pero "tampoco se puso a revisar los cajones, que solo hizo el informe y se fue".

En tanto, la enfermera Cinthia Córdoba -ex pareja del coordinador imputado Mariano Perroni- indicó que "las hojas de enfermería tenían valor legal", pero el grupo de WhatsApp 'Tigre' "no", y sostuvo que Forlini era el "nexo" entre los médicos de cabecera y los miembros de ese chat.

A su vez, recordó que la jefa de la prepaga les ordenó a los enfermeros "no conversar" con Cosachov y el neurocirujano Leopoldo Luque, sino que se contacten con ella. Rememoró que el 23 lo vio "medio desganado" al astro argentino, día en el que lo visitaron Verónica Ojeda y su hijo Dieguito Fernando.

Forlini junto a sus defensores Forlini junto a sus defensores Agustín Varela (derecha) y Nicolás D‘Albora (izquierda). NA / Juan Vargas

Por su parte, Andrea Trimarchi, hermana de Maximiliano Trimarchi, chofer del abogado Matías Morla, y ex contadora de Maradona, y el nutricionista Luciano Spena no se presentaron a comparecer frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 del Departamento Judicial de San Isidro.

Spena se encuentra en la ciudad estadounidense de Kansas, donde concentra la Selección argentina durante el Mundial 2026.

El psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; Luque; Forlini; Cosachov; Perroni y Di Spagna se encuentran sindicados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión.