22 de junio de 2026 - 10:45

Argentina vuelve a Dallas: el recuerdo del "lugar maldito" donde a Maradona le cortaron las piernas

Argentina juega en Dallas. Un territorio marcado a fuego por el día más triste en la historia de la Selección Argentina y el fin de la era de Diego en 1994.

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Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

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