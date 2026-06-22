Argentina vuelve a Dallas: el recuerdo del "lugar maldito" donde a Maradona le cortaron las piernas

Argentina juega en Dallas. Un territorio marcado a fuego por el día más triste en la historia de la Selección Argentina y el fin de la era de Diego en 1994.

Argentina juega en Dallas. Un territorio marcado a fuego por el día más triste en la historia de la Selección Argentina y el fin de la era de Diego en 1994.

image MUNDIAL 1994. Diego Maradona y la enfermera, una postal que recorrió el mundo. Gentileza. La cronología del drama en Dallas: ¿Cómo fueron las últimas horas de Diego? El fatídico cierre del Grupo D de aquel Mundial comenzó a tejerse días antes del partido contra Bulgaria, en una secuencia de hechos dolorosos que marcaron un punto de quiebre absoluto.

Martes 28 de junio: Apenas aterrizado en Dallas tras la victoria ante Nigeria en Boston (su último partido con la camiseta argentina), Maradona recibió la noticia en la intimidad de la concentración. Su manager, Marcos Franchi, se lo comunicó mientras Diego tomaba mates con Claudia Villafañe. "Ma, nos vamos del Mundial" , fue el desgarrador adelanto del 10.

Miércoles 29 de junio: Durante el reconocimiento del campo de juego en el estadio Cotton Bowl, el rumor ya era incontenible. Desde el césped, el presidente de la AFA, Julio Grondona, confirmó lo peor ante la pregunta de los periodistas: el doping era de Maradona.

Jueves 30 de junio: La FIFA brindó una conferencia de prensa al mediodía anunciando la suspensión de Diego por haber dado positivo de efedrina. Horas más tarde, una Argentina devastada emocionalmente perdió 2-0 contra Bulgaria. Embed "Me cortaron las piernas": la entrevista que paralizó a un país Pocas horas antes de que la pelota rodara sin él, Maradona rompió el silencio desde una habitación del hotel Sheraton de Dallas. En una histórica y emotiva entrevista concedida al periodista Adrián Paenza, al borde de las lágrimas y rodeado de su círculo íntimo, el astro soltó la frase que quedó grabada en la memoria colectiva argentina:

"No entiendo nada. Me preparé como nunca para este Mundial. Hablan de la efedrina y después del partido corrí diez kilómetros. Y me duele mucho porque me cortan las piernas. Juro por mis hijas que no me drogué para jugar. Si yo entreno como entreno, ¿qué necesidad tengo?"

El Cotton Bowl y el AT&T Stadium: dos escenarios diferentes para cambiar la historia Aquel fatídico encuentro de 1994 se disputó en el Cotton Bowl. Hoy, la realidad de la Scaloneta en el Mundial 2026 es muy distinta: el conjunto de Scaloni pisará el moderno AT&T Stadium para jugar ante Austria y luego contra Jordania.