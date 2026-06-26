Una enfermera declaró que Maradona estaba lúcido durante su internación domiciliaria

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este jueves una nueva jornada de testimonios con las declaraciones de tres integrantes del equipo de enfermería que participaron de su internación domiciliaria en el country San Andrés , en Benavídez . Una de las testigos sostuvo ante el tribunal que el exfutbolista se encontraba "plenamente lúcido" durante la atención que recibió.

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Juicio por la muerte de Maradona: declararán los tres enfermeros que lo atendieron en sus últimos días

La audiencia, correspondiente a la jornada 22 del debate oral por el presunto homicidio simple con dolo eventual , incorporó detalles sobre el seguimiento médico, los controles realizados y la coordinación del tratamiento en los días previos al fallecimiento del exjugador.

La primera en declarar fue Tamara Débora Mansilla , quien cubrió el turno nocturno entre las 23 y las 7, aunque solo prestó servicios una vez en la vivienda.

Durante su testimonio explicó que el grupo de WhatsApp denominado "Tigre" tenía un funcionamiento informal , mientras que las planillas médicas constituían el registro oficial donde se asentaban los controles, la administración de medicamentos y si el paciente aceptaba la toma de signos vitales.

La enfermera también afirmó que nunca observó una ambulancia en el domicilio y señaló que la información vinculada al tratamiento era reportada a Nancy Edith Forlini , responsable de cuidados domiciliarios de Swiss Medical , además de la psiquiatra Agustina Cosachov .

El neurocirujano Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Maradona. (archivo)

Ante una consulta de la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, Mansilla respondió que Maradona se encontraba "lúcido plenamente". Asimismo, leyó un registro correspondiente al 13 de noviembre de 2020, en el que consignó que el paciente había descansado con tranquilidad y que durante la noche se levantó en varias oportunidades para ir al baño acompañado.

Los otros testimonios incorporaron detalles sobre la medicación y los controles

El segundo testigo fue Aldo Arnez Zenteno, quien realizaba las guardias nocturnas durante los fines de semana. El enfermero indicó que Nancy Edith Forlini era quien conducía las comunicaciones dentro del grupo de WhatsApp, junto con Mariano Perroni, otro de los imputados en la causa.

También explicó que el esquema de medicación estaba pegado en una heladera sin firma y relató que existieron dificultades con Dahiana Madrid debido a que Maradona no quería ser revisado.

El jefe de enfermeros, Mariano Perroni, uno de los acusados El jefe de enfermeros, Mariano Perroni, uno de los acusados. NA

Durante su declaración se incorporaron mensajes enviados al grupo en noviembre de 2020, donde informó que el paciente había tomado correctamente la medicación, permanecía descansando y presentaba parámetros clínicos normales. Además, sostuvo que nunca tuvo inconvenientes para desarrollar las cuatro guardias que cumplió en el domicilio.

La última en declarar fue Daiana Loreley Cáceres, quien asistió al exfutbolista los días 14 y 22 de noviembre. La enfermera indicó que en una de esas jornadas observó que Maradona presentaba retención de líquidos, aunque decidió no comunicar esa situación porque Leopoldo Luque, a quien identificó como el médico tratante, ya lo había evaluado.

Los tres profesionales coincidieron en que habían sido contratados por la empresa de cuidados domiciliarios Medidom y que las directivas operativas eran impartidas por Mariano Perroni.