Un nene de 9 años atacó con cuchillos a sus compañeros y dejó seis heridos: "Voy a matar a todos"

Ocurrió en una escuela primaria de Corrientes. Un alumno perdió un diente, una niña recibió una herida con un cuchillo y otro terminó con lesiones en el rostro.

Susto, tensión y caos se vivieron en la mañana de este jueves en una escuela primaria de Corrientes, donde un alumno de 9 años atacó con cuchillos y piedras a otros niños durante un recreo. Al menos seis chicos resultaron heridos y varios debieron escapar mientras el atacante gritaba “los voy a matar a todos”.

Gritos, descontrol y amenazas de muerte El escalofriante hecho ocurrió cerca de las 11 en la Escuela N° 369 “Maestro César Rodolfo Telechea”. En ese momento, los directivos y parte del personal participaban de una reunión institucional, por lo que más de 320 alumnos estaban bajo la supervisión de solo dos maestras en el patio del establecimiento.

Según el testimonio de los padres, el menor implicado persiguió a varios compañeros mientras los amenazaba de muerte. Uno de los alumnos sufrió la rotura de un diente, una niña recibió una herida con un cuchillo y otro estudiante terminó con lesiones en el rostro.

Entre los testimonios recolectados, una madre contó que su hija logró escapar junto a otros chicos mientras el agresor intentaba apuñalarlos. También señaló que las dos maestras que estaban a cargo no podían controlar la situación y que una portera consiguió quitarle el arma.

No hubo denuncias y los directivos “minimizaron lo ocurrido” Todos coincidieron en que el lugar era un completo descontrol. Llanto, pequeños asustados y niños heridos.

Otros tutores mencionaron que el niño en cuestión tendría un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y problemas de conducta. También mencionaron que en la mayoría de los días iba poco tiempo a clases, porque era retirado por su padres. Tras lo sucedido, algunas familias cuestionaron la actuación de las autoridades escolares. Según ratificaron, quisieron “minimizar el hecho” pese a la gravedad del ataque. Hasta la noche del miércoles, la Policía confirmó que no se había presentado ninguna denuncia por el caso.