25 de junio de 2026 - 20:13

Viernes nublado y frío en Mendoza: a cuánto descenderá la mínima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una máxima de 16°C. Cómo estará el tiempo durante el fin de semana.

Pronóstico del tiempo para Mendoza.

Pronóstico del tiempo para Mendoza.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes en Mendoza se anticipa un incremento de la nubosidad con un ambiente frío que consolidará las características típicas de la temporada invernal. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada estable, pero con registros térmicos muy acotados durante las primeras horas del día.

Leé además

Salarios en Argentina: qué provincias encabezan el ranking y dónde se ubica Mendoza

Mapa de los salarios en Argentina: qué provincias encabezan el ranking y dónde se ubica Mendoza
Cristina Weber, investigadora del Conicet

La historia de la investigadora Cristina Weber, publicada en Los Andes, llegó al programa de Mario Pergolini

La jornada estará caracterizada por un escenario parcialmente nublado, vientos del sector sur, con poco cambio de la temperatura.

El principal desafío para los mendocinos será el riguroso amanecer, ya que se prevé una mínima de apenas 2°C, un valor que favorecerá la formación de heladas parciales en las zonas rurales. Hacia la tarde, el sol logrará filtrar entre las nubes e impulsará el termómetro hasta una máxima estimada de 16°C.

Anticipo del fin de semana: sábado con sol, pero más frío

Las condiciones meteorológicas sufrirán una ligera variación de cara al sábado 27 de junio, configurando un arranque de fin de semana seco pero con un marcado ambiente invernal. El pronóstico extendido anticipa un día con poca nubosidad, vientos del sector sur, con descenso de la temperatura.

Aunque el cielo se presentará más despejado y con mayor presencia de radiación solar, el viento sur limitará el confort térmico vespertino, haciendo que la máxima retroceda a los 14°C, mientras que la mínima se ubicará en los 3°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

mcdonalds crece en mendoza: hoy abre las puertas su decimo local en la provincia

McDonald's crece en Mendoza: hoy abre las puertas su décimo local en la provincia

geologos advierten que mendoza podria registrar un terremoto tan destructivo como el de venezuela: ¿estamos preparados?

Geólogos advierten que Mendoza podría registrar un terremoto tan destructivo como el de Venezuela: ¿Estamos preparados?

Los ganadores del Premio Pilares Startup Challenge subieron al escenario para recibir su diploma y un premio de 3.000.000 de pesos, en reconocimiento a sus proyectos innovadores.

Premio Pilares Startup Challenge: estos son los ganadores del Ciclo Pilares IA en Mendoza

la garrafa social aumento hasta 78% en mendoza en junio: las zonas mas afectadas y la explicacion del gobierno

La garrafa social aumentó hasta 78% en Mendoza en junio: las zonas más afectadas y la explicación del Gobierno