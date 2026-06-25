Viernes nublado y frío en Mendoza: a cuánto descenderá la mínima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una máxima de 16°C. Cómo estará el tiempo durante el fin de semana.

Este viernes en Mendoza se anticipa un incremento de la nubosidad con un ambiente frío que consolidará las características típicas de la temporada invernal. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada estable, pero con registros térmicos muy acotados durante las primeras horas del día.

La jornada estará caracterizada por un escenario parcialmente nublado, vientos del sector sur, con poco cambio de la temperatura.

El principal desafío para los mendocinos será el riguroso amanecer, ya que se prevé una mínima de apenas 2°C, un valor que favorecerá la formación de heladas parciales en las zonas rurales. Hacia la tarde, el sol logrará filtrar entre las nubes e impulsará el termómetro hasta una máxima estimada de 16°C.

Anticipo del fin de semana: sábado con sol, pero más frío Las condiciones meteorológicas sufrirán una ligera variación de cara al sábado 27 de junio, configurando un arranque de fin de semana seco pero con un marcado ambiente invernal. El pronóstico extendido anticipa un día con poca nubosidad, vientos del sector sur, con descenso de la temperatura.