Dos mujeres y dos menores se intoxicaron con monóxido de carbono por el uso de braseros en Mendoza

Dos mujeres en Godoy Cruz y dos adolescentes en Las Heras debieron ser hospitalizadas tras inhalar monóxido de carbono al calefaccionar sus viviendas con braseros. Las autoridades reiteraron el pedido de extremar los cuidados durante la ola de frío.

Cuatro personas intoxicadas con monóxido de carbono por el uso de braseros en Mendoza

En medio de las bajas temperaturas que afectan a Mendoza, cuatro personas sufrieron intoxicación por monóxido de carbono en dos hechos ocurridos en las últimas horas, ambos relacionados con el uso de braseros para calefaccionar los hogares.

El primer caso se registró cerca de las 2.10 de la madrugada en el barrio Los Barrancos II, en Godoy Cruz. Allí, dos mujeres de 28 y 30 años resultaron intoxicadas luego de utilizar un brasero dentro de la vivienda.

Según informaron fuentes policiales, una de ellas llegó a desmayarse como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono. Personal policial acudió al lugar y coordinó el traslado de las víctimas al Hospital Paroissien y al Hospital Carrillo, donde los profesionales confirmaron el diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono. La Oficina Fiscal intervino en la investigación.

Horas antes, alrededor de las 21.30, un hecho similar ocurrió en el barrio Santo Tomás de Aquino, en Las Heras. Dos adolescentes, de 14 y 15 años, debieron ser asistidas tras intoxicarse mientras se calefaccionaban con un brasero encendido dentro de la vivienda.

Las menores fueron atendidas por personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que dispuso su traslado al Hospital Carrillo, donde también se les diagnosticó intoxicación por monóxido de carbono. La Oficina Fiscal de la jurisdicción tomó intervención en el caso.