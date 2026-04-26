26 de abril de 2026 - 09:19

Caos en Washington: evacuaron a Donald Trump tras un tiroteo en la cena de corresponsales

El Servicio Secreto activó un protocolo de emergencias y lo sacó del lugar. Trump confirmó que detuvieron al tirador y lo calificó como “aspirante a asesino”. También afirmaron que un agente resultó baleado, pero lo salvó el chaleco antibalas.

Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas.

Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue "interceptado" y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas.

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EFE
Donald Trump estaba junto con su esposa en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Washington Hilton.

Donald Trump estaba junto con su esposa en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Washington Hilton.

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un grave tiroteo interrumpió la cena anual de corresponsales en Washington y obligó a evacuar de urgencia al presidente Donald Trump, quien resultó ileso. El episodio dejó a un agente de seguridad herido y terminó con un sospechoso detenido en el lugar -identificado como un profesor de 31 años-.

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Fotografía difundida en la cuenta oficial @realDonaldTrump de la red social Truth del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto este sábado. 

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El hecho ocurrió durante el evento en un hotel cercano a la Casa Blanca, cuando se escucharon detonaciones en el lobby. De inmediato, el Servicio Secreto activó el protocolo de seguridad y retiró al mandatario junto a otros funcionarios. Videos publicados en redes muestran la tensión del momento.

Según testigos, periodistas y autoridades presentes se arrojaron al suelo al oír los disparos, mientras los agentes ingresaban al salón con armas desenfundadas para escoltar a Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance.

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Para Donald Trump fue “una noche intensa”

Minutos después de la evacuación, Trump escribió en su red Truth Social que había sido “una noche intensa” en la capital y elogió la respuesta de las fuerzas de seguridad, según informó Noticias Argentinas.

Confirmó que el tirador fue detenido y señaló que recomendó que “el espectáculo continúe”, aunque aclaró que seguiría las indicaciones de las autoridades, que evaluarían los próximos pasos.

El episodio ocurrió pocos minutos después del inicio de la velada, cuando el presidente se encontraba sentado en el estrado del Hotel Washington Hilton, situado cerca de la Casa Blanca. Imágenes registradas por agencias y medios mostraron el momento en que los agentes irrumpieron en el escenario con armas desenfundadas para escoltar al mandatario fuera del salón.

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De acuerdo con el pool de prensa de la Casa Blanca, un agente gritó “¡Disparos!” durante la confusión inicial. Una asistente citada por medios estadounidenses relató haber escuchado tres fuertes estruendos y haber visto a un hombre caer, mientras agentes tomaban posiciones en el edificio.

Entre los asistentes evacuados se encontraban miembros del gabinete y altos funcionarios, incluidos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; y el director del FBI, Kash Patel, entre otros.

Legisladores de ambos partidos señalaron en redes sociales que fueron trasladados a salas seguras por las fuerzas de seguridad.

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