Caso Ángel López: la Justicia intervino el área que otorgó la tenencia

La Corte Suprema de Chubut resolvió intervenir el Equipo Técnico Interdisciplinario que participó en la causa por la tenencia de Ángel López , el niño de 4 años cuya muerte es investigada en Comodoro Rivadavia .

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La decisión fue adoptada por unanimidad y establece una intervención por 60 días , que estará a cargo de la camarista María Marta Nieto. La funcionaria deberá llevar adelante una auditoría integral y presentar informes semanales sobre el funcionamiento del área.

El objetivo de la medida es determinar si los organismos intervinientes cumplieron correctamente los protocolos durante el proceso que derivó en la revinculación del menor con su madre biológica, Mariela Altamirano.

La intervención se produce en el marco de la investigación por la muerte del niño, ocurrida días atrás mientras se encontraba bajo el cuidado de su madre y de su pareja, Michel Kevin González.

Ambos adultos fueron imputados y cumplen prisión preventiva , al ser considerados los principales sospechosos del hecho.

Según los resultados preliminares de la autopsia, el menor presentaba múltiples lesiones en la cabeza, incompatibles con un accidente. El informe médico indicó que la causa de muerte fue una muerte cerebral vinculada a hipertensión endocraneana, asociada a hemorragia subaracnoidea y edema cerebral generalizado.

Para los fiscales, la multiplicidad de lesiones “evidencia que fueron ocasionadas voluntariamente”, lo que habría derivado en el cuadro que provocó el fallecimiento.

Una causa bajo la lupa

Con la intervención del equipo interdisciplinario, la Justicia busca esclarecer no solo las responsabilidades penales directas, sino también posibles fallas en el sistema de protección que intervino previamente en el caso.

La auditoría en curso será clave para determinar si hubo irregularidades en el proceso que derivó en la situación que terminó con la muerte del niño.