Quiénes son los detenidos por el doble crimen en San Luis: el aberrante móvil que guarda el caso

Tras la detención de la pareja intensamente buscada por el doble crimen en Villa Mercedes (San Luis), toma fuerza el móvil que se investiga por los crímenes de Vanesa Zanni (45) y su hija Tatiana (13).

Conmoción en San Luis: asesinaron a una madre y a su hija de 13 años y detuvieron a la principal sospechosa

Axel Emiliano Crisito y su novia, Dayana Macarena Peralta , fueron detenidos sobre la Ruta Nacional 188, entre Quetrequén y Maisonnave, y luego trasladados a la localidad de Realicó. Los investigadores sostienen como principal hipótesis que el autor material de los asesinatos de Zanni y su hija fue Crisito, motivado por el rechazo de las víctimas a su presencia constante en la vivienda.

Según fuentes del caso consultadas por El Chorrillero, Zanni había asumido -sin ser familiar- la tutela momentánea de Peralta, una joven con discapacidad, luego de que ella se negara a convivir con su padrastro, quien no aceptaba la relación con Crisito .

En ese contexto, las víctimas de los asesinatos manifestaban su malestar porque el hombre frecuentaba el domicilio con insistencia e incluso se quedaba a dormir. Para los investigadores, ese conflicto derivó en el ataque: creen que Crisito apuñaló primero a la adolescente y luego a su madre, mientras descansaba en su habitación.

Tras los crímenes, el agresor dejó el arma blanca en la escena junto con documentos personales y escapó con su pareja.

La Policía informó que “se aguarda el traslado de las personas detenidas a la provincia de San Luis, conforme a las diligencias judiciales correspondientes”. La fiscal Gisela Milstein solicitó además la apertura de los teléfonos celulares secuestrados en el domicilio de las víctimas.

Apuñaladas varias veces

La autopsia, realizada por la forense Sandra Miatello, aún no fue difundida oficialmente.

De acuerdo a estimaciones preliminares, los asesinatos ocurrieron entre miércoles y jueves. Los cuerpos fueron hallados en sus dormitorios, con múltiples heridas de arma blanca. Aparentemente, Crisito usó un cuchillo de cocina para apuñalar, al menos, siete y ocho veces a la chica de 13 años y dos o tres veces a la mujer de 45 años.

Los investigadores también analizan el grado de influencia que Crisito ejercía sobre Peralta, quien, según una fuente, presenta “un retraso mental leve”.