Conmoción en San Luis: asesinaron a una madre y a su hija de 13 años y detuvieron a la principal sospechosa

La provincia de San Luis está conmocionada tras el hallazgo de dos mujeres asesinadas en una vivienda de Villa Mercedes . Las víctimas fueron identificadas como Vanesa Zanni y su hija de 13 años , Tatiana Lidia Belén Lucero Zanini .

Según informaron medios locales, el sábado por la mañana una vecina alertó al 911 sobre una rara situación: no había movimientos en la casa hace varios días . Al ingresar al domicilio, ubicado en el extremo sur de la calle Leonismo Argentino, los efectivos encontraron a madre e hija sin vida y con múltiples heridas de arma blanca .

La primera hipótesis se centró en Dayana Macarena Peralta , una joven de 21 años que residía de manera ocasional en la vivienda de la mujer. Era buscada por la policía por una denuncia por averiguación de paradero que había hecho su padrastro. Además, indicaron que la mujer presenta algún grado de discapacidad .

De acuerdo con fuentes judiciales, Vanesa Zanni había integrado el programa Familia Solidaria , a través del cual alojaba de manera temporal a menores y jóvenes excluidos de sus hogares por decisiones judiciales o conflictos familiares.

Con las horas, la Policía de San Luis difundió otro pedido de paradero y demora para Axel Emiliano Crisito , de 25 años , pareja de Peralta. El requerimiento fue impulsado por el jefe de la fuerza, Pablo Vieytes .

Vanesa Zanni san luis Vanesa Zanni, la mujer asesinada en San Luis.

Encontraron a los principales sospechosos

Esta mañana, las autoridades encontraron a los dos sospechosos identificados como Dayana Macarena Peralta y Axel Emiliano Crisito. Según indica Diario La República, la joven habría tenido una relación estrecha con las dos mujeres asesinadas.

La detención tuvo lugar sobre la ruta 188 en un operativo realizado en la provincia de La Pampa. La pareja estaba entre Quetrequén y Maisonnave, muy cerca del límite con San Luis.

san luis sospechosos del asesinato Los principales sospechosos del asesinato de la mamá y su hija en San Luis. Diario La República

La causa es encabezada por la fiscal Gisela Milstein, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 5, quien coordina el trabajo junto a la División Delitos de la Policía de San Luis.

Dolor por la muerte de Vanesa y Tatiana

El caso provocó un profundo impacto en el barrio San José, donde Vanesa Zanni era reconocida por su labor solidaria y su compromiso comunitario. La conmoción también alcanzó al ámbito educativo.

El Ministerio de Educación de San Luis expresó su pesar en redes sociales por el asesinato de la adolescente. Tatiana, conocida como “Tati”, era alumna de la Escuela Técnica N°19 Bernardino Rivadavia. "Acompañamos a sus familiares en este doloroso momento y despedimos con afecto", señaló el comunicado oficial.

En redes sociales, vecinos, docentes y allegados pidieron justicia por las víctimas y compartieron mensajes de despedida. “Qué tristeza tan grande. Que brille para las dos la luz que no tiene fin”, escribió una usuaria. Otro mensaje dice: "La escuela se siente triste por tu partida, mi niña".