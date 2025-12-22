22 de diciembre de 2025 - 09:33

Dos violentos asaltos, dos víctimas mujeres: se robaron un auto en Ciudad y $ 300.000 en Lavalle

El primer hecho se denunció ayer en Ciudad y la conductora tiene 75 años; el segundo, en Lavalle y la mujer tiene 58 años.

Dos mujeres fueron asaltadas en las últimas horas y los ladrones se quedaron con un vehículo y una importante suma de dinero, tras amenazar a la víctimas con un armas de fuego.

El primer hecho se registró ayer a las 18.20, en Salta al 2100 de Ciudad y la víctima fue una mujer de 75 años identificada como M.J.G., según informaron desde el ministerio de Seguridad y Justicia.

La mujer circulaba por la Cuarta Sección a bordo de un Toyota Etios cuando fue interceptada por tres sujetos armados. Los delincuentes amenazaron a la conductora mostrándole las armas y se llevaron el auto, además de la cartera de la mujer con sus pertenencias personales para luego escapar rápidamente del lugar. En el caso participaron efectivos de la comisaría Cuarta de Ciudad.

El segundo asalto fue denunciado por la víctima, una mujer identificada como N.E. M., de 58 años, ayer, cerca de las 20.25, según el reporte oficial.

La mujer fue sorprendida por dos sujetos armados cuando se encontraba en ruta 24 sin número, de Lavalle.

Los delincuentes amenazaron a la víctima y le robaron la suma de $300.000 en efectivo y un teléfono celular iPhone 13, para luego darse a la fuga. Investiga la Oficina Fiscal de Lavalle.

