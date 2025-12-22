22 de diciembre de 2025 - 08:40

Policía motorizado sufrió un grave accidente en Costanera cuando salió de trabajar

El hecho ocurrió alrededor de las 6.20 en la intersección de Costanera y calle Godoy Cruz. Sufrió fractura expuesta en la pierna izquierda, luxación en la pierna derecha y traumatismo encéfalo craneano (TEC). Posteriormente, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Ministerio de Seguridad
Un motociclista resultó gravemente herido este lunes por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito en Guaymallén.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.20 en la intersección de Costanera y calle Godoy Cruz, cuando el conductor de una motocicleta Yamaha YBR 125 circulaba por el carril rápido de Costanera en sentido sur–norte. Por motivos que son materia de investigación, al llegar al cruce perdió el dominio del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica.

El motociclista fue identificado como el oficial ayudante R. M., efectivo policial que se encontraba saliente de guardia, prestando servicio en la UMAR de Las Heras.

En el lugar intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó fractura expuesta en la pierna izquierda, luxación en la pierna derecha y traumatismo encéfalo craneano (TEC). Posteriormente, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

En el procedimiento trabajó personal policial de la Delegación Vial Gran Mendoza, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

