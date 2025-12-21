Regreso triunfal: 180 caballos criollos reconquistaron la exFeriagro

Y un día volvieron las exposiciones de caballos al tradicional predio de la exFeriagro, en el actual Multiespacio Cultural Luján de Cuyo . ¡Y lo hicieron a lo grande! Este fin de semana, el predio ubicado al costado de la ruta 40 fue nuevamente escenario de una exposición de caballos criollos de alto nivel , con la participación de unos 180 imponentes ejemplares, provenientes de Mendoza , San Juan y San Luis .

El evento, organizado por el Club Feriagro junto con la Asociación de Criadores de Caballos Criollos , combinó exposición morfológica y pruebas funcionales, ejes centrales de la raza.

Entre el viernes, sábado y domingo, unas mil personas -de todo Cuyo- disfrutaron y se deleitaron con las destrezas de los equinos. Jinetes, petiseros (encargados de criar y alimentar a los caballos), criadores y familias acompañaron el desarrollo de la exposición. Y el Feriagro lujanino recuperó aquellas postales que lo posicionaron como un espacio de referencia hace años.

La nutrida actividad comenzó el viernes, con la exposición morfológica. En esta instancia se procedió a evaluar el estándar racial del caballo criollo , incluyendo análisis de aspectos como son la musculatura, la altura, la cabeza, la estructura ósea y la caña (las patas del animal); los rasgos más distintivos de cada ejemplar. El objetivo de esta primera etapa fue determinar qué ejemplar se ajustaba mejor al sello racial establecido por la asociación.

Exposición caballos criollos (3)

A diferencia de otras disciplinas ecuestres, en la Asociación de Criadores de Caballos Criollos no se realizan pruebas de doma . Las competencias estuvieron centradas netamente en pruebas funcionales, orientadas a evaluar las habilidades naturales del caballo . Para entablar un paralelismo, sería algo similar a la manera en que se analizan las capacidades de cada deportista en su disciplina. “Todas las pruebas funcionales están inspiradas en trabajos de campo, que muestran la mansedumbre y las habilidades del caballo criollo”, explicó Gastón Godoy.

Exposición caballos criollos (3) Marcelo Álvarez / Los Andes

El sábado, en tanto, se desarrollaron las pruebas funcionales, todas inspiradas en tareas rurales. Entre ellas se destacaron el Corral de Aparte, donde los jinetes debían separar una vaca indicada dentro de un corral; el Aparte Campero, que se realizó en tríos y consistió en apartar una vaca numerada entre varias; y la tradicional prueba Felipe Z. Ballester, una disciplina de adiestramiento que incluyó ejercicios como andares, figuras, desmontar y montar, retrocesos y trabajos a pie. Esta última prueba permitió observar la mansedumbre y destreza de cada caballo.

Exposición caballos criollos (4) Marcelo Álvarez / Los Andes

Cuyo, una región de referencia

La región de Cuyo ocupa un lugar destacado dentro del mundo del caballo criollo. Por su historia, funcionalidad y características deportivas, "ha sido cuna de grandes ejemplares y jinetes reconocidos a nivel nacional", dijo Godoy. También desatacó que la región ha tenido múltiples campeones en pruebas como Corral de Aparte y Felipe Z. Ballester, y presencia constante en escenarios emblemáticos como Jesús María y la pista central de Palermo.

Exposición caballos criollos (7) Marcelo Álvarez / Los Andes

La vuelta de una exposición morfológica a la exFeriagro, luego de varios años, representó un hecho significativo para la región. No solo por el nivel de los caballos y jinetes, sino también por el compromiso organizativo y el valor cultural que implica.

El caballo criollo forma parte de la identidad nacional y de las tradiciones argentinas: “Esto no es solo un caballo: son valores, es tradición y es un binomio entre el jinete y el animal. La historia argentina se ha hecho a caballo", expresó Godoy. También señaló que estas exposiciones funcionan como espacios de transmisión de valores, desde niños que recién comienzan hasta jinetes experimentados.

Exposición caballos criollos (9) Marcelo Álvarez / Los Andes

Desde la organización destacaron que el evento buscó ser un punto de partida para consolidar nuevas exposiciones de este tipo en la región, reafirmando a Cuyo como uno de los grandes referentes del caballo criollo en el país.