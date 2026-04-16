El video que muestra cómo robaban las ampollas de fentanilo en un hospital bonaerense

El caso de la médica anestesióloga acusada de sustraer fentanilo del Hospital Bernardo A. Houssay de Vicente López ha dado un giro determinante con la difusión de las cámaras de seguridad del centro de salud.

Las imágenes, que ya forman parte del expediente judicial, exponen de manera detallada el modus operandi que utilizaba la profesional para burlar los controles y acceder ilegalmente al fármaco.

El registro audiovisual muestra a la imputada, identificada como Florencia A. , ingresando al hospital acompañada por su madre. Con lentes de sol en un ambiente cerrado y una actitud impasible, la mujer se sentó en el hall principal y, frente a los presentes, completó un recetario de su propia cartera . Según la investigación, la médica confeccionó una orden falsa alegando una cirugía inexistente a nombre de su progenitora .

[SOCIEDAD] Robo de fentanilo en el Hospital Municipal de Vicente López: así fue como la anestesióloga "Florencia A.", imputada por "defraudación por administración fraudulenta" y "tenencia de estupefacientes", sustrajo ampollas junto a su madre. @infobae https://t.co/Yd55STxrmD pic.twitter.com/qdNyGwvWtf

Con el documento sellado, se dirigió a la farmacia donde, tras engañar al personal, logró ingresar al depósito de medicamentos. Minutos después, las cámaras la captaron retirándose del lugar con una bolsa blanca que contenía las ampollas de fentanilo.

Una confesión marcada por la adicción

La situación procesal de la médica se agravó luego de su indagatoria ante la fiscal Marcela Semería. En su declaración, la anestesióloga no solo reconoció el robo, sino que admitió una profunda adicción a los opioides y psicofármacos como el clonazepam.

Según su relato, su consumo problemático se remonta a su infancia, cuando accedía a medicamentos de los botiquines familiares, y aclaró que su conducta no estuvo motivada por el estrés laboral.

A pesar de haber pasado por un tratamiento previo tras ser apartada de sus funciones, la profesional reincidió en el consumo. Los investigadores también confirmaron que la médica se había desafiliado meses atrás de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) y no pertenecía a la planta permanente de ninguna institución de salud al momento de los hechos.

La denuncia original fue radicada por el director del hospital al notar faltantes sospechosos en el stock de fentanilo. Además del video del robo, existe otra grabación donde se observa a la médica con signos de intoxicación severa siendo asistida por sus propios colegas.

Durante un allanamiento en su domicilio, la Policía Federal encontró un arsenal de sustancias: ampollas rotas de fentanilo, midazolam, fluoxetina, haloperidol y biperideno.

Actualmente, la acusada enfrenta cargos por defraudación por administración fraudulenta agravada, tenencia de estupefacientes y falsificación de instrumento público, y su aprehensión ya ha sido convertida en detención formal.