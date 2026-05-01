Excelente clasificación de Nicolás Varrone en la F2

El maschwicense estuvo peleando por la pole hasta el final de la Ronda 2. Este sábado, en el Sprint de la F2, partirá sexto

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El piloto de la localidad de Ingeniero Maschwitz, Nicolás Varrone de la escuadra Van Amersfort Racing clasificó en la 6ª posición para la Ronda 2 del campeonato de la F2 que este fin de semana acompaña a la F1 en el Autódromo de la Ciudad de Miami. El indio Kush Maini, piloto del ART GP y de la Academia de Alpine, marcó la pole position.

Varrone, que al igual que Colapinto en F1, corre por primera vez en el circuito lindero al célebre Hard Rock Stadium y entrenó en el puesto 14° por la mañana, hizo un excelente trabajo en la tanda de 30' y estuvo luchando por la primera posición, cuando se colocó al tope en faltando pocos minutos para el cierre de la tanda con 1.40.204s. Pero detrás su mejor vuelta, cayeron también la del italiano Gabriele Mini -MP Motorsport-, la de Maini con 1.39.888s que lo dejó a 3/10, las de Alex Dunne y Martinius Stenshorne de Rodin Motorsport y la de Rafael Camara -Invicta Racing- que lo postergaron.

Con estas posiciones y con la inversión de la grilla para la Carrera Sprint de 23 vueltas, Nico tendrá la 5ª posición de partida -mañana sábado, a las 11 horas de Argentina- en su primer compromiso del fin de semana, detrás de Tsolov, Van Hoepen, Goethe y Dürksen. Y con Mini a su lado en la tercera fila.

Mientras que el domingo a las 13:30 de nuestro país, partirá desde la tercera fila, en su puesto de clasificación, completando su segunda presentación en los monoplazas que son la etapa previa a la máxima categoría del automovilismo mundial.

Lo que sigue para Varrone con la F2 en Miami: Sábado 2 de mayo