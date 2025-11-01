Boca: Claudio Úbeda patea el tablero y confirma el once inicial sin dos referentes

El DT interino de Boca Juniors palpita el trascendental choque ante Estudiantes de La Plata, por la Liga Profesional.

Durante la semana, el entrenador interino de Boca Juniors sorprendió con el armado del equipo que visitará a Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Claudio Úbeda quiere estirar el buen presente, y se anima a introducir variantes en el once inicial.

La victoria ante Barracas Central aportó calma en los pasillos del elenco de La Ribera. Sirvió para sostenerse en puestos de Copa Libertadores, y para no perderle pisada a la punta del Grupo A. Sin embargo, también dejó la suspensión por cinco tarjetas amarillas para el capitán y emblema Leandro Paredes.

Los cambios que planea Úbeda para visitar al Pincha: Boca - Auckland City / Exequiel Zeballos Exequiel Zeballos levantó su rendimiento en los últimos partidos, y tendrá otra chance como titular EFE / Juan Ignacio Roncoroni Sin el volante central campeón del mundo, que se perderá el choque con Estudiantes para volver con normalidad en el Superclásico ante River Plate, el DT tuvo que buscar alternativas.

En ese aspecto, quién parecía tener el puesto asegurado era Ander Herrera. El español ingresó en el complemento ante el Guapo, y ayudó al equipo a cerrar el trámite. Sin embargo, Úbeda lo probó durante la semana y no quedó convencido con mandarlo a la cancha desde el minuto cero. Por el contrario, terminó decidiéndose por Tomás Belmonte.

En el mediocampo también se da el segundo cambio. En este caso, el DT debatió entre continuar con Williams Alarcón desde el arranque, que puede aportar un buen primer pase y marca en campo propio, o mandar a la cancha a Exequiel Zeballos, más ofensivo y desequilibrante. Finalmente el adiestrador se decidió por el Chango, una de las figuras en la fecha anterior.