Boca: Claudio Úbeda patea el tablero y confirma el once inicial sin dos referentes

Durante la semana, el entrenador interino deBoca Juniors sorprendió con el armado del equipo que visitará a Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Claudio Úbeda quiere estirar el buen presente, y se anima a introducir variantes en el once inicial.
Los cambios que planea Úbeda para visitar al Pincha:
Sin el volante central campeón del mundo, que se perderá el choque con Estudiantes para volver con normalidad en el Superclásico ante River Plate, el DT tuvo que buscar alternativas.
En ese aspecto, quién parecía tener el puesto asegurado era Ander Herrera. El español ingresó en el complemento ante el Guapo, y ayudó al equipo a cerrar el trámite. Sin embargo, Úbeda lo probó durante la semana y no quedó convencido con mandarlo a la cancha desde el minuto cero. Por el contrario, terminó decidiéndose por Tomás Belmonte.
En el mediocampo también se da el segundo cambio. En este caso, el DT debatió entre continuar con Williams Alarcón desde el arranque, que puede aportar un buen primer pase y marca en campo propio, o mandar a la cancha a Exequiel Zeballos, más ofensivo y desequilibrante. Finalmente el adiestrador se decidió por el Chango, una de las figuras en la fecha anterior.
Formación de Boca Juniors ante Estudiantes de La Plata:
De acuerdo a lo que probó Claudio Úbeda durante la semana, el Xeneize formará con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.