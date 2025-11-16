El Maestro repite: Sinner superó a Alcaraz y conquistó el ATP Finals por segundo año consecutivo

En otra final cargada de tensión, Sinner doblegó al número 1 del mundo y conquistó el torneo de Maestros sin perder un solo set en toda la seman a. Cerró y selló una gran temporada con un premio millonario.

Se consagró como el mejor en el Torneo de Maestros al vencer en la final a Carlos Alcaráz, en Turín.

Jannik Sinner cerró el 2025 con una conquista de enorme peso simbólico: derrotó a Carlos Alcaraz en la final del ATP Finals de Turín y revalidó su título de Maestro. En un duelo que enfrentó nuevamente al N°1 y al N°2 del ranking, el italiano se impuso por 7-6 (7-4) y 7-5 en un partido vibrante de 2 horas y 15 minutos disputado en un Inalpi Arena colmado.

El jugador nacido en San Candido volvió a extender una racha impresionante: llegó a 31 triunfos consecutivos en pista dura indoor y se consagró por segundo año consecutivo de manera invicta y sin perder sets. Su último tropiezo en este tipo de superficie había sido justamente en la final de este torneo en 2023, cuando cayó ante Djokovic, ausente en esta edición. Con la coronación, Sinner se adjudicó un premio récord de 5.071.000 dólares, la cifra más alta jamás entregada en un certamen oficial.

Un primer set de máxima tensión La final comenzó con un ritmo intenso, aunque el desarrollo se vio interrumpido durante 11 minutos por un incidente en las tribunas. Aun así, ambos mantuvieron el pulso del partido y el parcial se encaminó hacia un tiebreak después de que Alcaraz desperdiciara un set point con un break point a favor. Sinner ajustó detalles, aceleró en los momentos clave y se llevó el desempate con una precisión quirúrgica.

Alcaraz golpeó primero, pero no alcanzó El murciano reaccionó de inmediato en el arranque del segundo set: tomó ventaja de 3-1 tras quebrar por primera vez en la tarde. Pero el italiano no tardó en igualar la historia (recuperó el break en el sexto game) y luego resistió un séptimo juego maratónico que pudo haber cambiado el desarrollo. Ya sobre el cierre, con el marcador 6-5, Sinner aprovechó el titubeo de Alcaraz, quien erró un revés cruzado en el primer match point.

image Jannik Sinner le ganó el último duelo del año a Carlos Alcaraz en la definición del ATP Finals de Turín. Entre ambos hay una gran relación deportiva más allá de la competencia. Gentileza. El español, pese a la derrota, finalizó el año como número 1 del mundo, condición que aseguró durante la semana. Cerró la temporada con ocho títulos, aunque volvió a quedarse sin el trofeo del certamen que históricamente le ha sido adverso a los tenistas de su país.