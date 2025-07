"Voy por la vía judicial": por qué Florencia Peña lleva a Marcelo Tinelli a la Justicia en su peor momento

La actriz, al igual que otros colegas del medio, denunció la demora en el pago de sus honorarios y también mencionó que la deuda alcanza a su hijo. “ Me deben, yo intenté que no se filtrara. A mí y a mi hijo nos deben y estamos esperando que nos paguen”, afirmó Peña.

Embed - "Hablé con él y me prometió que me pagaba": Flor Peña contó que Tinelli también le debe el sueldo

“Hablé en el verano con Marcelo y me prometió que se iba a poner al día, ya estamos en julio… Es raro que hay tanta gente esperando cobrar , yo no me sacaría la foto (en la Costa Amalfitana)”, comentó con ironía, aludida a la presencia del conductor en Europa.

Luisa Albinoni también espera cobrar lo que le deben de La Flia

La actriz Luisa Albinoni también se refirió a este tema: “Estuve haciendo el Cantando en 2024 y tardaron en pagar. Mi experiencia fue excelente en el Cantando de la pandemia y por eso acepté. Hace 15 días reclamé para que me paguen diciembre y ya nadie sabía qué decirme y cae ese tuit de que cierran La Flia. Me cayó mal, me sentí estafada, ninguneada”.

“Es un reclamo porque tiene que haber un respeto. Hay muchos compañeros que no se animan a hablar. Reclamar no tiene nada de malo, espero que lo reparen. Me cae muy mal. Yo quiero que me hable él (por Tinelli)", aseguró Luisa Albinoni, que su sueldo de noviembre lo cobró recién en abril.

Embed - "ME SENTÍ ESTAFADA, NINGUNEADA": Luisa Albinoni alzó la voz contra Tinelli y su productora

La productora La Flia promete que se pondrá al día con los pagos

En Intrusos, la periodista Paula Varela contó que la productora tiene deseos de ponerse al día con sus exempleados. “Me llegó un mensaje para los empleados, viene desde Recursos Humanos de La Flia a todos los que se les adeuda, incluso el hijo de Florencia Peña", leyó.

"El día jueves se va a estar depositando lo que se adeuda del Cantando, les agradecemos la paciencia y les pedimos disculpas por la demora”, continuaba el mensaje en el que se comprometen a pagar en los próximos días.