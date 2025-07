Bombazo en Gran Hermano: se conoció el fuerte rumor que vincula a Marcelo Tinelli con el reality

¿Qué? ¿Cómo? Sí, lo que leyeron. Para que no queden dudas, Telefe pretende que Marcelo Tinelli sea uno de los participantes del GH que ya está preparando para el año que viene. No quiere que lo conduzca o que esté en el panel. ¡No! Pretende que esté en la Casa y juegue como uno mas, además de someterse cada semana a una posible nominación y al veredicto popular que decidiría su continuidad o eliminación.

Rial no salía de su asombro y no terminaba de entender si le hablaban en broma o en serio. Recién cuando comprendió que le hablaban de verdad fue que pudo decir algo , tener alguna reacción sobre lo que estaba oyendo.

MARCELO TINELLI FUE CONVOCADO PARA GH FAMOSOS Y JORGE RIAL EXPLOTO MAL

Rial miró para los costados, comprobó que estaba en tiempo y en forma y que no le estaban haciendo "una jodita para Tinelli", precisamente, y fue recién entonces que atinó a decir "pero si acepta es fondo de olla total, es el final de todo, no, no, no puedo entender esto" dijo mientras sonreía. Nacho intentó defender su noticia y el Gato Sylvestre volvió a sorprender al exconductor de Gran Hermano.

Gran Hermano Marcelo Tinelli podría ser concursante de Gran Hermano. Web

"Mirá, Jorge, en esta época donde los realities están de moda y donde él viene haciendo realities hasta de su propia vida yo no vería tan mal si acepta eh, para mi estaría en línea con su actualidad" le tiró.

Rial volvió a reaccionar estruendosamente. "¡Pero Gato! Estamos hablando del conductor más importante en la historia de la televisión argentino, el más exitoso, no podés ir a olerle los pedos a unos extraños... Es fondo de olla total, ya te lo digo". Esa explicación "brutal" pareció convencer a Sylvestre, que además se mató de risa de la ocurrencia de su compañero.