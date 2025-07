¿Infidelidad en puerta?: relacionan a Gimena Accardi con el novio de una de sus mejores amigas

Lejos de tratarse de un romance oculto, lo cierto es que Gimena y Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, se encuentran trabajando juntos en "En otras palabras" , una obra de teatro, donde interpretan a una pareja. Las escenas que algunos intentaron “vender” como un affaire clandestino, no son más que ficción de arriba de las tablas.

Fuentes cercanas al elenco y al entorno confirmaron que no hay ningún tipo de relación romántica fuera del escenario, y que el rumor responde más a fantasías de redes sociales que a hechos concretos.

“No hay que escupir para arriba”, dijeron algunos con ironía, recordando viejas polémicas mediáticas. Pero esta vez, la historia ni empezó: no hay romance, no hay hotel, no hay traición. Hay teatro.