"No nos hinchamos los...": Luck Ra y La Joaqui revelaron su clave para mantener una relación exitosa

Insistió en que sus intervenciones son parte de un juego compartido con su pareja, un modo de operar con humor que surge de la afinidad que ambos tienen con los memes y el lenguaje digital: “ Yo quiero ser aesthetic , no quiero que me comparen con un dragón enojado, pero a él lo hace feliz, así que le sigo el rollo ”.

Sobre el impacto en sus compañeras de certamen, subrayó su preocupación por mantener un ambiente cómodo y profesional. “No quería que las chicas se sientan incómodas en su trabajo. Las amo y soy su fan”. También descartó cualquier actitud posesiva: “Sería muy injusta si estuviera celosa. Facu es el hombre más bueno con el que me he vinculado y no me da un motivo para ser celosa”.