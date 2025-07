Escándalo en La Voz Argentina: la discusión entre Luck Ra y una participante que no se vio en televisión

Las batallas de La Voz Argentina continúan generando repercusiones, no solo por el talento de los participantes, sino también por lo que sucede detrás de escena. En esta nueva etapa, donde los integrantes de cada team compiten entre sí para seguir en carrera, un escándalo habría sacudido al equipo de Luck Ra , según revelaron en redes sociales.

Durante la última emisión, Lucía Lencina y Patricia Cucchietti interpretaron el clásico “Pega la vuelta”, pero su performance dejó mucho que desear. Los jurados coincidieron en que las voces no ensamblaron, que estuvieron fuera de tempo y que en las partes individuales ambas desafinaron. Soledad Pastorutti también señaló que se quedaron sin aire y que eso se notó en varios pasajes de la canción.

Embed - Lucía Lencina vs. Patricia Cucchietti - “Pega la vuelta” - Batallas - La Voz Argentina 2025

La supuesta pelea entre Luck Ra y una participante de su team

La decisión de Luck Ra no fue sencilla, pero terminó inclinándose por Lucía. Sin embargo, la eliminación de Patricia no pasó desapercibida entre los seguidores del programa. En redes sociales, varios usuarios comenzaron a comentar que lo que se vio al aire no reflejó todo lo que ocurrió en la grabación.