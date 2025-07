Estos son los 4 mendocinos que quedan en La Voz Argentina 2025

"Canto desde los 8 años. La verdad que tuve un problema de salud muy grande. A los 18 años, tuve una situación bastante fea, me dejaron de funcionar los riñones. Yo pensé que mi vida iba a ser eso hasta que se acabara, y hoy no puedo creer que esté cantando. La música me sacó de mi problema", resaltó el mendocino.