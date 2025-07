Por Lali Espósito, una participante de La Voz Argentina afirmó que vivió "el peor día de su vida"

Embed - Ámbar Carrizzo vs. Clara Tapia - “Dueles” - Batallas - La Voz Argentina 2025

La tajante devolución de Lali Espósito

“Para serles sincera no se sintió tan bien”, expresó la estrella pop. “Clara, ¿vos estabas nerviosa? Te sentí achicada y no te sentí disfrutando. Creo que Ámbar fluyó mucho más en ese sentido. Hubo cosas complicadas y la vi buscando más. Vos arrancaste corrida en la afinación y no te vi luchar”, continuó Lali.