Revelaron nuevos detalles del episodio de violencia entre Romina Gaetani y su ex pareja: "Aún más grave"

El caso volvió a tomar relevancia pública este martes durante el programa DDM, emitido por América. Allí se repasaron aspectos del episodio de violencia que atravesó la actriz y se conocieron precisiones que hasta el momento no habían trascendido. Según explicó el periodista Guido Záffora, fue una amiga de Gaetani quien la convenció de llamar al 911 debido al estado de shock en el que se encontraba. Sin embargo, Trimarco intervino para corregir esa versión y aportar nuevos datos.
“El hecho fue aún más grave”, aclaró el abogado. “Cuando la situación de violencia estaba ocurriendo, Romina se comunica con una amiga y es esa amiga la que llama al 911. Pero esa amiga estuvo al teléfono mientras sucedía toda la situación de violencia”, detalló ante la sorpresa del panel. De acuerdo con su relato, la testigo habría escuchado los hechos en tiempo real, lo que podría aportar elementos clave a la causa.
El registro de las llamadas
Trimarco también explicó que las llamadas al 911 quedan registradas y que la defensa solicitará formalmente que se incorporen al expediente. “Vamos a pedir que se aporten esas grabaciones para ver si se pueden recabar más datos. Esa amiga habría escuchado de forma presencial, por sus propios sentidos”, sostuvo, en referencia al valor probatorio que podría tener ese material.
En paralelo, el abogado profundizó en los motivos que llevaron a pedir la detención de Cavanagh. Según explicó, el eje central del planteo judicial es la desaparición de un arma de fuego. “Este pedido de detención se funda específicamente en el arma que no aparece”, afirmó. Luego precisó que el acusado es legítimo usuario de un arma de guerra, situación que fue verificada durante la investigación.
“El juzgado lo intimó a poner el arma a disposición para su secuestro. Se realizó un allanamiento, hubo comunicaciones con él y, hasta el día de hoy, esa arma no aparece”, señaló Trimarco. En ese contexto, remarcó la gravedad del incumplimiento. “Hay una persona imputada por violencia de género que sabe que debe entregar un arma y no lo está haciendo”, concluyó.