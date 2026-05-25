Escaló una montaña a 4.200 metros, soportó -28°C y capturó un fenómeno espacial que sorprendió a la NASA

Angel Fux ascendió a 4.200 metros de altitud en el macizo del Dent d´Hérens para documentar un fenómeno astronómico casi invisible. Soportó temperaturas de -28ºC y ráfagas de viento extremas durante el mes de marzo para fotografiar el arco de la Vía Láctea , un evento que solo ocurre pocos días al año, en una montaña especial .

La planificación del proyecto comenzó seis meses antes de la ascensión real . La astrofotógrafa Angel Fux contactó al guía de montaña Richard Lehner en septiembre de 2025 para coordinar una logística que integraba equipos de alpinismo y fotografía nocturna, herramientas que la profesional calificó como habitualmente incompatibles para este tipo de expediciones invernales.

El ascenso se realizó hacia la cumbre del Dent d´Hérens , una montaña situada detrás del Cervino, donde el equipo debió usar arneses y cuerdas de seguridad de forma permanente debido al riesgo extremo de las cornisas heladas. Durante las noches previas de aclimatación, Fux practicó el manejo de su cámara con guantes para evitar la congelación de sus dedos y asegurar la operatividad del equipo bajo el frío extremo.

La captura de los datos se dividió en dos fases críticas durante una noche del pasado mes de marzo. Entre las 20:30 y las 23:30, la fotógrafa registró el arco invernal de la galaxia , caracterizado por ser una franja de estrellas menos densa. Tras un breve descanso, inició la toma del arco estival a partir de las 02:30, momento en que el núcleo galáctico ascendió desde la dirección opuesta trayendo consigo un denso río de luz.

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Durante el proceso, la disminución de la contaminación lumínica del lado italiano permitió detectar un elemento no previsto en los archivos sin procesar. Fux identificó el "Gegenschein", un brillo difuso causado por la luz solar que se refleja en el polvo interplanetario del sistema solar. Este fenómeno, situado en la posición exactamente opuesta al sol, convirtió el objetivo inicial de un doble arco en un arco triple inédito que capturó la atención de la comunidad científica.

Una vez concluido el descenso, la fotógrafa dedicó 40 horas al procesado técnico del material en su estudio. Durante las primeras diez horas, el trabajo consistió exclusivamente en la gestión de códigos y scripts antes de que las imágenes aparecieran formalmente en la pantalla. La relevancia técnica de la obra y la dificultad de su obtención llevaron a la NASA a incluirla en su prestigiosa selección de imágenes astronómicas en abril de 2026.