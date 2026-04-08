Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz ante un frágil cese al fuego en Medio Oriente

La interrupción del tránsito marítimo en una de las rutas energéticas clave del mundo se produjo tras nuevos ataques de Israel en Medio Oriente.

Vuelven a cerrar el estrecho de Ormuz en medio de la tensión en Medio Oriente

El estrecho de Ormuz fue cerrado nuevamente este miércoles ante un nuevo ataque de Israel, lo que obligó a retroceder a los buques que intentaban pasar por allí, según infirmó la agencia oficial iraní Press TV.

Datos de rastreo marítimo citados por ese medio mostraron que el buque petrolero Auroura, el cual se dirigía hacia la salida de la vía navegable, repentinamente cambió de rumbo cerca de la costa de Musandam y dio un giro de 180 grados, con lo que se internó en el Golfo.

El informe añadió que la maniobra ocurrió en una de las secciones "más delicadas" de la ruta internacional de navegación, entre la isla Larak y la península de Musandam, "una zona considerada altamente estratégica debido al intenso tráfico de transporte de energéticos y a su importancia geopolítica".

Esto se produce luego de que la agencia de noticias semioficial iraní Fars indicara hoy con anterioridad que el movimiento de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz se había detenido de forma simultánea con los ataques letales más recientes por parte de Israel contra Líbano.

Estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial Estrecho de Ormuz, clave para la economía mundial Web De acuerdo con Fars, después de que se logró el cese al fuego, Teherán permitió a dos buques petroleros atravesar de forma segura el estrecho de Ormuz, según supo Noticias Argentinas.