Fin de semana perfecto para los elencos mendocinos del Torneo Federal A

Los tres elencos de la provincia que participan del Torneo Federal A terminaron el fin de semana con una sonrisa, producto de las victorias logradas en el marco de la fecha 16 del Grupo 3. Así, quedaron a tiro del ingreso a la Zona Campeonato.

La primera fase de la tercera categoría del fútbol argentino está ingresando en la recta final. Dentro de dos fines de semana quedarán determinados los equipos que pelearán por el ascenso , y quienes irán a la Zona Reválida para evitar el descenso. Por tal motivo, los duelos correspondientes a este sábado y domingo eran claves para las aspiraciones de Huracán Las Heras, Atlético Club San Martín, y Fundación Amigos por el Deporte.

FADEP dio la nota, y metió un batacazo que resonó en todo Córdoba. Fue superior durante los 90 minutos en un partido muy peleado y picante (terminó con tres expulsados), y superó 3 a 1 a Atenas en Río Cuarto.

El Cóndor salió despierto y logró ponerse en ventaja con el tanto de Lautaro Taboada sobre 3 minutos de la etapa inicial. Diez minutos más tarde, Mauricio Mansilla lo igualó para el dueño de casa. Pero la visita no decayó en su motivación, y continuó bien plantado. Así, logró sacar dos goles de ventaja, gracias a las anotaciones de Enzo Kalinski y Matías Persia sobre el cierre de la primera mitad.

En el segundo tiempo el duelo se tornó caliente, lo que decantó en las tres expulsiones por parte del árbitro Gustavo Benítes . Los que vieron la roja fueron Isaías Guzmán y Facundo Quiroga en el local, e Ignacio Pérez en FADEP.

Atlético Club San Martín ganó y se prendió:

El Chacarero enfrentaba una jornada clave pensando en su futuro. Si perdía, quedaba condenado a la Reválida. Si ganaba, acercaba posiciones y mantenía vivas las esperanzas.

Por tal motivo, el trámite ante Deportivo Rincón de los Sauces de Neuquén fue trabado, con pocas luces y sin que sobrara nada. En la tarde pareja, el Chacarero fue superior y se mostró con más deseos de quedarse con el triunfo.

La única diferencia de la jornada la marcó Felipe Rivarola a los 45 minutos del primer tiempo, al conectar un centro pasado al segundo palo. El Paraguayo retornó al club después de su paso por Deportivo Maipú, y volvió al gol.

Huracán Las Heras ganó este sábado y recuperó la sonrisa:

En el General San Martín, el dueño de casa dio otra muestra importante de carácter, y consiguió tres puntos fundamentales para la pelea por el ingreso a la Zona Campeonato.

El rival no era sencillo: Costa Brava de La Pampa. Por eso, el duelo fue muy complicado de abrir. Recién sobre los 20' del segundo tiempo apareció la acción que marcó el quiebre, con el gol de penal de Juan Francisco Bonet.

El goleador, que llegó como refuerzo en el inicio de la temporada, aprovechó su buena racha para estampar el segundo tanto un rato después, que sirvió para liquidar un trámite para nada fácil.

En la próxima fecha, Fundación Amigos por el Deporte y el Atlético Club San Martín se verán las caras en un duelo para alquilar balcones. Huracán, por su parte, visitará a Deportivo Rincón de los Sauces en el corazón de Vaca Muerta.