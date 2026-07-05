Maipú se mete en el Reducido tras vencer a Agropecuario por 2 a 0

En uno de los partidos de la fecha 19 y por el Grupo "B" de la Primera Nacional, Deportivo Maipú derrotó a Agropecuario por 2 a 0 con goles de Mirko Bonfigli y Tomás Silva.

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La idea primordial, si bien falta una rueda aún, entre los integrantes del equipo del Deportivo Maipú es estar en el Reducido y con la victoria de este domingo ante el cuadro de Agropecuario, alcanzaron su objetico, lo que tendrán que mantener es el cupo y en un torneo parejo y complicado es duro, pero no imposible.

Los integrantes del Deportivo Maipú festejan uno de los goles que el cruzado marcó al elenco de Agropecuario

Vamos al partido. Los primeros diez minutos fueron muy discretos, el Deportivo Maipú fue más ofensivo, que su rival de turno, pero le faltaron ideas.

Pero pasado el cuarto de hora de juego, y después de estudiarse mucho mutuamente, por fin las ideas empezaron a caerles a Tomás Silva y compañía.

La primera jugada del local que sacó aplausos entre la parcialidad local, fue una donde Mansilla habilitó a Juan Cruz Giacone y éste disparó al palo derecho de German Salort y el balón se fue apenitas desviado.

Al promediar el primer tiempo, Tomás Silva casi desde la media luna del área rival disparó y el tiro se fue apenas desviado por arriba.

La única llegada de peligro de “CAA” fue la de Rodrigo Mosqueira que exigió al meta Nahuel Galardi y que tuvo como consecuencia el primer tiro de esquina del partido.

Minutos más tarde, fue Franco Saccone por que saco un tiro en diagonal desde la derecha y donde otra vez el arquero de los caserenses se lució.

A estas alturas Deportivo Maipú era más, pero no se traducían las llegadas y la superioridad del elenco mendocino en goles.

Hasta que a los 32 minutos Un centro de Lucas Faggioli, fue bien capitalizado por Mirko Bonfigli y el “8” rompió con el cero a cero.

Cinco minutos más tarde, vino la réplica de Agropecuario. Con un disparo de media distancia Jorge Valdez exigió al meta Maipucino, que envió el balón al córner.

Ya sobre el final, Tomás Silva recibió un pelotazo largo desde atrás, dejó picar dos veces la pelota y con un zurdazo batió al arquero German Salort. Gol y a otra cosa.

¿Y en el complemento?

En el segundo tiempo, Deportivo Maipú tuvo tres ocasiones claras de gol, pero no las aprovechó y hubo pasajes en donde le prestó la pelota al equipo que es dirigido por el destacado DT Gabriel Gómez, que buscó y buscó, pero no pudo encontrar ningún tanto gracias a las intervenciones del arquero de los Cruzados, Nahuel Galardi. Tapó tres pelotas complicadas de Rodrigo Mosqueira, Danilo Ruiz Díaz y Alejandro Gagliardi.

Pero también Deportivo Maipú, cerca de la media hora de juego, pudo marcar el tercer tanto, pero el lateral de Agropecuario, Tomás Lecanda sacó una pelota sobre la línea y le ahogó el grito de gol a Juan Pablo Gobetto.

El Deportivo Maipú, con esta victoria se mete en forma momentánea al lote de clubes, que disputarán el reducido por el ascenso al máximo círculo del fútbol de Argentina.

El Cruzado quedó con 25 puntos, en el octavo lugar de la tabla en su zona, y su próxima visita será a la ciudad de Rafaela donde deberá jugar ante Atlético.