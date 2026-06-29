Pudo ser una tragedia: detuvieron a un camionero que intentó evadir un control y tenía 2,64 gramos de alcohol en sangre

El conductor no se detuvo ante un operativo policial sobre las rutas 50 y 33, en Maipú. Fue interceptado metros más adelante y el test de alcoholemia confirmó un nivel de alcohol más de cinco veces superior al permitido para conductores profesionales.

Detuvieron a un camionero que intentó evadir un control y tenía 2,64 gramos de alcohol en sangre

Un camionero de 31 años fue detenido durante la madrugada de este viernes en Maipú luego de intentar evadir un control vehicular y dar positivo en el test de alcoholemia con 2,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 2.06 en la intersección de las rutas 50 y 33, cuando efectivos que realizaban un operativo de control observaron que un camión Volkswagen 18.310 de color blanco no se detuvo ante la señal policial.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento y lograron interceptar el vehículo metros más adelante.

Al identificar al conductor, un hombre de 31 años domiciliado en Junín, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,64 g/l de alcohol en sangre.

Como consecuencia, el camionero fue aprehendido y trasladado a la Subcomisaría Lara, donde quedó a disposición del Juzgado de Contravenciones por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099.