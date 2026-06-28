Piden ayuda para encontrar a un joven que salió de su casa en Maipú y no regresó

Se trata de Elías Domínguez, joven de 18 años que fue visto por última vez el pasado 25 de junio. El Ministerio Público Fiscal difundió sus características.

Elías Gabriel Domínguez Santander, joven de 18 años visto por última vez el pasado 25 de junio en Maipú.

La Justicia mendocina difundió un pedido de paradero para dar con Elías Gabriel Domínguez Santander, un joven de 18 años que fue visto por última vez el pasado 25 de junio por la mañana, cuando salió de su casa en el departamento de Maipú.

El joven se retiró de su domicilio del barrio Canales Mendocinos y, desde entonces, no volvió a ser visto. Ante esta situación, la Oficina Fiscal de Maipú solicitó la colaboración de la comunidad para conseguir información que permita localizarlo.

Características de Elías Domínguez Según el expediente judicial, Elías mide aproximadamente 1,75 metros, tiene contextura mediana, tez blanca, cabello corto de color castaño y varios tatuajes que pueden facilitar su identificación.

Como rasgos distintivos, posee dos alas tatuadas a cada lado del cuello, una cruz en una de sus orejas y tatuajes en ambos brazos. Al momento de su desaparición vestía un jogging gris con líneas blancas en los costados, botines de trabajo y un camperón azul.