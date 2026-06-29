Atropelló a una mujer y a una adolescente en Guaymallén y huyó: lo detuvieron horas después en Maipú

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana en la intersección de calles Rodríguez y Jamaica. Las víctimas sufrieron diversos politraumatismos y el conductor de la camioneta fue capturado momentos después en Rodeo del Medio.

Un grave siniestro vial conmocionó a los vecinos de Guaymallén este lunes, cuando una mujer de 45 años y una adolescente de 15 fueron embestidas por una camioneta cuyo conductor, lejos de detenerse para auxiliarlas, escapó del lugar.

El hecho se registró alrededor de las 10.40 en la esquina de Rodríguez y Jamaica, zona bajo la jurisdicción de la Comisaría 35° de Rodeo de la Cruz.

Tras un llamado al 911, personal policial y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron al sitio para asistir a las víctimas, quienes se encontraban tendidas en la calzada tras ser impactadas por una Toyota Hilux.

El estado de las víctimas Debido a la magnitud del impacto, ambas mujeres debieron ser trasladadas de urgencia a distintos centros asistenciales. La mayor de ellas, identificada como B. V. (45), fue derivada al Hospital Central con un diagnóstico de “politraumatismos moderados”. Por su parte, la menor, L. A. (15), fue ingresada al Hospital Notti presentando “politraumatismos varios”.

Captura tras la fuga Mientras los servicios de salud asistían a las víctimas, se montó un operativo cerrojo para dar con el vehículo involucrado. Momentos después, efectivos policiales lograron interceptar y aprehender al conductor en la zona de Rodeo del Medio, Maipú.

El imputado fue identificado como C. G., de 51 años, quien fue trasladado de inmediato a la sede judicial para quedar a disposición de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, donde se determinará su responsabilidad legal por el siniestro y el posterior abandono de persona.