Haaland fue letal y Noruega dejó afuera a Brasil en los octavos de final

Mundial 2026: integrantes de la selección de Egipto se enfrentaron con un policía en Dallas

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti desperdició un penal en el inicio del en cuentro cuando Örjan Nyland le ganó el mano a mano a Bruno Guimarães y le tapó el disparo sobre su palo izquierdo . Brasil no pudo aprovechar su dominio en e l prime r tiempo.

En el complemento, el delantero noruego apareci ó en dos ocasiones para sentenciar el partido: primero de cabeza y luego con un remate desde afuera del área a los 44 minutos. En tiempo de descuento, Neymar descontó de penal a los 52’, pero no alcanzó para evitar la eliminación de la Canarinha.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tuvo dificultades para imponer su juego. Aunque generó algunas aproximaciones, le faltó precisión en los metros finales y no logró capitalizar sus mejores momentos del primer tiempo. Noruega, por su parte, manejó por tramos la posesión, aunque también mostró imprecisiones en la salida que Brasil no supo aprovechar.

¡¡REMARON TANTO QUE AYUDARON AL GOLEADOR!! GOLAZO DE CABEZA DE HAALAND PARA EL 1-0 DE NORUEGA VS. BRASIL EN LOS 8VOS DE LA COPA DEL MUNDO. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Y5RBbKci8n

Ambos equipos tuvieron oportunidades claras. Alisson respondió bien ante un intento de Martin Ødegaard sobre el cierre de la primera parte, mientras que Nyland volvió a aparecer para sostene r a Noruega ante remates de Vinícius Júnior y Gabriel Martinelli, además del penal atajado.

¡¡¡ESTÁS DEMENTE ANDROIDE!!! ZURDAZO LETAL CRUZADO DE HAALAND PARA SU DOBLETE Y EL 2-0 DE NORUEGA ANTE BRASIL. HISTORIA. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yQMVXX6kA8

¡NEYMAR PICANTE! El 10 de Brasil convirtió el penal, y lo fue a buscar a Nyland. ¡Se le rió y le hizo gestos al arquero de Noruega! Luego lo festejó con la tribuna.



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Noruega festeja su pasaje a cuartos de final en el Mundial 2026. EFE

Haaland cambió la historia en el complemento

En el segundo tiempo, Noruega encontró la llave del partido. Primero, Erling Haaland apareció de cabeza para abrir el marcador y golpear a una Brasil que no lograba reaccionar. Ya en el tramo final, el delantero noruego volvió a decir presente con un potente remate desde afuera del área que sentenció el 2-0 a un minuto del cierre. El delantero del Manchester City alcanzó los siete goles en cuatro partidos del Mundial.

¡¡UN FESTEJO QUE QUEDARÁ EN LA HISTORIA GRANDE!! ERLING HAALAND FUE EL ENCARGADO DE COMANDAR EL VIKING ROW TRAS LA CLASIFICACIÓN DE NORUEGA VS. BRASIL.



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Descuento tardío y eliminación brasileña

En tiempo adicionado, Neymar convirtió de penal a los 52 minutos para decorar el resultado, pero no hubo tiempo para más. Brasil intentó empujar con más voluntad que juego, pero terminó despedido del Mundial 2026 ante una Noruega eficaz y contundente.

Es la primera vez en toda su historia que los europeos alcanzan los cuartos de final de un Mundial. En 1938 (2-1 vs. Italia) y 1998 (1-0 vs. Italia) quedó eliminado en los octavos de final, mientras que en 1994 cayó en la fase de grupos.

Ahora, se medirá contra el vencedor de México-Inglaterra. El duelo de los cuartos de final se jugará en Miami el sábado 11 de julio a las 18 hora de nuestro país.

NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS... Neymar se puso a llorar tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo.



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¡¡¡ENORME NYLAND!!! EL ARQUERO DE NORUEGA ADIVINÓ LAS INTENCIONES DE BRUNO GUIMARAES Y LE NEGÓ EL PRIMER GOL A BRASIL.



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Gol anulado a Noruega

¡ERA UN GOLAZO!



Noruega había abierto el marcador ante Brasil, pero Sorloth estaba adelantado en la jugada previa.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Kd9G7lj9g4 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Minuto a minuto y estadísticas de Brasil - Noruega: