Haaland fue letal y Noruega dejó afuera a Brasil en los octavos de final

Noruega superó a Brasil 2 a 1 en el MetLife de New Jersy y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, con una actuación decisiva de Erling Haaland.
En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Noruega derrotó 2-1 a Brasil y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Neymar marcó de penal, pero no alcanzó para evitar la eliminación.
Noruega superó a Brasil 2 a 1 en el MetLife de New Jersy y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, con una actuación decisiva de Erling Haaland.
El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti desperdició un penal en el inicio del encuentro cuando Örjan Nyland le ganó el mano a mano a Bruno Guimarães y le tapó el disparo sobre su palo izquierdo. Brasil no pudo aprovechar su dominio en el primer tiempo.
En el complemento, el delantero noruego apareció en dos ocasiones para sentenciar el partido: primero de cabeza y luego con un remate desde afuera del área a los 44 minutos. En tiempo de descuento, Neymar descontó de penal a los 52’, pero no alcanzó para evitar la eliminación de la Canarinha.
El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tuvo dificultades para imponer su juego. Aunque generó algunas aproximaciones, le faltó precisión en los metros finales y no logró capitalizar sus mejores momentos del primer tiempo. Noruega, por su parte, manejó por tramos la posesión, aunque también mostró imprecisiones en la salida que Brasil no supo aprovechar.
Ambos equipos tuvieron oportunidades claras. Alisson respondió bien ante un intento de Martin Ødegaard sobre el cierre de la primera parte, mientras que Nyland volvió a aparecer para sostener a Noruega ante remates de Vinícius Júnior y Gabriel Martinelli, además del penal atajado.
En el segundo tiempo, Noruega encontró la llave del partido. Primero, Erling Haaland apareció de cabeza para abrir el marcador y golpear a una Brasil que no lograba reaccionar. Ya en el tramo final, el delantero noruego volvió a decir presente con un potente remate desde afuera del área que sentenció el 2-0 a un minuto del cierre. El delantero del Manchester City alcanzó los siete goles en cuatro partidos del Mundial.
En tiempo adicionado, Neymar convirtió de penal a los 52 minutos para decorar el resultado, pero no hubo tiempo para más. Brasil intentó empujar con más voluntad que juego, pero terminó despedido del Mundial 2026 ante una Noruega eficaz y contundente.
Es la primera vez en toda su historia que los europeos alcanzan los cuartos de final de un Mundial. En 1938 (2-1 vs. Italia) y 1998 (1-0 vs. Italia) quedó eliminado en los octavos de final, mientras que en 1994 cayó en la fase de grupos.
Ahora, se medirá contra el vencedor de México-Inglaterra. El duelo de los cuartos de final se jugará en Miami el sábado 11 de julio a las 18 hora de nuestro país.