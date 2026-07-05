5 de julio de 2026 - 18:06

Haaland fue letal y Noruega dejó afuera a Brasil en los octavos de final

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Noruega derrotó 2-1 a Brasil y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Neymar marcó de penal, pero no alcanzó para evitar la eliminación.

&nbsp;Erling Haaland, figura del partido, eleva sus brazos para celebrar la clasificación de Noruega a cuartos de final del Mundial 2026, tras eliminar a Brasil.

 Erling Haaland, figura del partido, eleva sus brazos para celebrar la clasificación de Noruega a cuartos de final del Mundial 2026, tras eliminar a Brasil.

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Los jugadores noruegos eliminaron a Brasil y armaron una verdadera fiesta en Nueva Jersey.&nbsp;

Los jugadores noruegos eliminaron a Brasil y armaron una verdadera fiesta en Nueva Jersey. 

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Erling Haaland intenta avanzar entre la marca de Gabriel Magalhães y Marquinhos durante el duelo entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Erling Haaland intenta avanzar entre la marca de Gabriel Magalhães y Marquinhos durante el duelo entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Bruno Guimarães desperdició la chance más clara de Brasil: Örjan Nyland le contuvo un penal y mantuvo el cero para Noruega.

Bruno Guimarães desperdició la chance más clara de Brasil: Örjan Nyland le contuvo un penal y mantuvo el cero para Noruega.

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Neymar junto a su compañeros del seleccionado brasileño en la previa al choque frente a los noruegos por un lugar en cuartos de final.&nbsp;

Neymar junto a su compañeros del seleccionado brasileño en la previa al choque frente a los noruegos por un lugar en cuartos de final. 

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Por Emanuel Cenci

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti desperdició un penal en el inicio del encuentro cuando Örjan Nyland le ganó el mano a mano a Bruno Guimarães y le tapó el disparo sobre su palo izquierdo. Brasil no pudo aprovechar su dominio en el primer tiempo.

En el complemento, el delantero noruego apareció en dos ocasiones para sentenciar el partido: primero de cabeza y luego con un remate desde afuera del área a los 44 minutos. En tiempo de descuento, Neymar descontó de penal a los 52’, pero no alcanzó para evitar la eliminación de la Canarinha.

El entrenador Carlo Ancelotti levanta a un desconsolado Vinicíus Juniors.

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Brasil no aprovechó su momento

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tuvo dificultades para imponer su juego. Aunque generó algunas aproximaciones, le faltó precisión en los metros finales y no logró capitalizar sus mejores momentos del primer tiempo. Noruega, por su parte, manejó por tramos la posesión, aunque también mostró imprecisiones en la salida que Brasil no supo aprovechar.

Duelo parejo con atajadas clave

Ambos equipos tuvieron oportunidades claras. Alisson respondió bien ante un intento de Martin Ødegaard sobre el cierre de la primera parte, mientras que Nyland volvió a aparecer para sostener a Noruega ante remates de Vinícius Júnior y Gabriel Martinelli, además del penal atajado.

Noruega festeja su pasaje a cuartos de final en el Mundial 2026.

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Haaland cambió la historia en el complemento

En el segundo tiempo, Noruega encontró la llave del partido. Primero, Erling Haaland apareció de cabeza para abrir el marcador y golpear a una Brasil que no lograba reaccionar. Ya en el tramo final, el delantero noruego volvió a decir presente con un potente remate desde afuera del área que sentenció el 2-0 a un minuto del cierre. El delantero del Manchester City alcanzó los siete goles en cuatro partidos del Mundial.

Descuento tardío y eliminación brasileña

En tiempo adicionado, Neymar convirtió de penal a los 52 minutos para decorar el resultado, pero no hubo tiempo para más. Brasil intentó empujar con más voluntad que juego, pero terminó despedido del Mundial 2026 ante una Noruega eficaz y contundente.

Es la primera vez en toda su historia que los europeos alcanzan los cuartos de final de un Mundial. En 1938 (2-1 vs. Italia) y 1998 (1-0 vs. Italia) quedó eliminado en los octavos de final, mientras que en 1994 cayó en la fase de grupos.

Ahora, se medirá contra el vencedor de México-Inglaterra. El duelo de los cuartos de final se jugará en Miami el sábado 11 de julio a las 18 hora de nuestro país.

Gol anulado a Noruega

Minuto a minuto y estadísticas de Brasil - Noruega:

Brasil vs Noruega

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