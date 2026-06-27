Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación de Austria tras un leve despiste en su último intento

Franco Colapinto no pudo redondear una buena clasificación en el Gran Premio de Austria de F1. El piloto de Alpine apostó todo en su su último intento para meterse entre los mejores de la sesión, pero un leve despiste cuando venía mejorando sus tiempos frustró sus chances y lo dejó en el 16° lugar de la grilla.

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El piloto argentino volvió a demostrar que tenía potencial para pelear por un lugar más adelante en la grilla del GP austríaco. Después de un inicio parejo en la Q1, el argentino encontró rendimiento en el momento justo y marcó un registro de 1:07.894 que le permitió ava nzar sin sobresaltos a la segunda tanda, incluso por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

La mejora en el cierre de la primera parte de la clasificación reforzó las sensaciones positivas que había dejado durante los entrenamientos y alimentó la ilusión de meterse entre los diez mejores.

¡A SEGUIR, FRANCO! Colapinto se salió de la pista y quedó 16° en la Q2 del #AustrianGP . Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UY57XqitiX

La Q2 comenzó con un primer intento utilizando neumáticos ya rodados, una estrategia que dejó a Colapinto con un tiempo lejos de sus posibilidades reales. Todo quedó reservado para el último giro con un juego nuevo de blandos.

Sin embargo, cuando buscaba su mejor vuelta, perdió la parte trasera del Alpine en la curva 1, pisó los pianitos y debió abortar el intento. Sin un registro competitivo en ese último giro, cayó al 16° puesto y se quedó sin opciones de acceder a la Q3.

Gasly tampoco pudo avanzar de ronda y finalizó 11°, a apenas 40 milésimas del corte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2070886894271926636&partner=&hide_thread=false This is the dramatic moment that ended Max Verstappen's Q3! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/b64MHhGQGR — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Una pole con final abierto

La definición por la pole position tuvo todos los condimentos. Max Verstappen sufrió un accidente en los instantes finales de la Q3, lo que provocó la aparición de banderas amarillas cuando varios pilotos estaban cerrando sus vueltas.

George Russell consiguió el mejor tiempo con un giro de 1:06.113 y se quedó provisoriamente con la pole para Mercedes, aunque su maniobra será revisada por los comisarios por no haber reducido la velocidad en el sector afectado por el incidente del neerlandés. Finalmente fue confirmada la pole de Russell.

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Detrás del británico terminaron Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que Andrea Kimi Antonelli no logró completar una vuelta competitiva en el cierre de la sesión y quedó cuarto.

El objetivo ahora, remontar el domingo

Con el 16° puesto en la grilla, Colapinto tendrá una carrera exigente por delante. El circuito de Spielberg suele ofrecer oportunidades de sobrepaso gracias a sus largas rectas y fuertes zonas de frenada, por lo que el argentino buscará aprovechar cualquier alternativa para avanzar posiciones y sumar una buena actuación en la competencia, que comenzará este domingo a las 10hs (hora argentina) y se disputará a 71 vueltas.