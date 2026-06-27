27 de junio de 2026 - 12:04

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación de Austria tras un leve despiste en su último intento

Franco buscó mejorar su registro para avanzar en la qualy, pero una leve salida de pista en el tramo final le impidió completar una vuelta rápida y quedó 16°. Max Verstappen sufrió un dramático despiste. La pole quedó en manos de George Russell.

El piloto argentino tuvo un buen rendimiento durante la Q1, como así también en el último entrenamientos antes de la clasificación.&nbsp;

El piloto argentino tuvo un buen rendimiento durante la Q1, como así también en el último entrenamientos antes de la clasificación. 

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EFE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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El piloto argentino volvió a demostrar que tenía potencial para pelear por un lugar más adelante en la grilla del GP austríaco. Después de un inicio parejo en la Q1, el argentino encontró rendimiento en el momento justo y marcó un registro de 1:07.894 que le permitió avanzar sin sobresaltos a la segunda tanda, incluso por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

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La mejora en el cierre de la primera parte de la clasificación reforzó las sensaciones positivas que había dejado durante los entrenamientos y alimentó la ilusión de meterse entre los diez mejores.

El error que cambió la clasificación

La Q2 comenzó con un primer intento utilizando neumáticos ya rodados, una estrategia que dejó a Colapinto con un tiempo lejos de sus posibilidades reales. Todo quedó reservado para el último giro con un juego nuevo de blandos.

Sin embargo, cuando buscaba su mejor vuelta, perdió la parte trasera del Alpine en la curva 1, pisó los pianitos y debió abortar el intento. Sin un registro competitivo en ese último giro, cayó al 16° puesto y se quedó sin opciones de acceder a la Q3.

Gasly tampoco pudo avanzar de ronda y finalizó 11°, a apenas 40 milésimas del corte.

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Una pole con final abierto

La definición por la pole position tuvo todos los condimentos. Max Verstappen sufrió un accidente en los instantes finales de la Q3, lo que provocó la aparición de banderas amarillas cuando varios pilotos estaban cerrando sus vueltas.

George Russell consiguió el mejor tiempo con un giro de 1:06.113 y se quedó provisoriamente con la pole para Mercedes, aunque su maniobra será revisada por los comisarios por no haber reducido la velocidad en el sector afectado por el incidente del neerlandés. Finalmente fue confirmada la pole de Russell.

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Detrás del británico terminaron Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que Andrea Kimi Antonelli no logró completar una vuelta competitiva en el cierre de la sesión y quedó cuarto.

El objetivo ahora, remontar el domingo

Con el 16° puesto en la grilla, Colapinto tendrá una carrera exigente por delante. El circuito de Spielberg suele ofrecer oportunidades de sobrepaso gracias a sus largas rectas y fuertes zonas de frenada, por lo que el argentino buscará aprovechar cualquier alternativa para avanzar posiciones y sumar una buena actuación en la competencia, que comenzará este domingo a las 10hs (hora argentina) y se disputará a 71 vueltas.

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