Martes fresco con cielo despejado en Mendoza: cuál será la máxima, según el pronóstico

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 10°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura se mantendrá similar.

Este martes se espera una jornada fresca en Mendoza, con una máxima que se mantendrá cerca de los 20°C. De esta manera, el frío llegó para instalarse en la provincia mientras se transita la segunda estación del año, y una de las más amadas junto con la primavera. A continuación, el detalle del tiempo.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa poco cambio de la temperatura con un cielo totalmente despejado en todo el llano provincial este martes 30. Se anuncia una máxima de 22°C y una mínima de 10°C, con vientos leves del este. En la Cordillera el cielo se mantendrá despejado.