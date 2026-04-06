Martes fresco con cielo despejado en Mendoza: cuál será la máxima, según el pronóstico

Este martes se espera una jornada fresca en Mendoza, con una máxima que se mantendrá cerca de los 20°C. De esta manera, el frío llegó para instalarse en la provincia mientras se transita la segunda estación del año, y una de las más amadas junto con la primavera. A continuación, el detalle del tiempo.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa poco cambio de la temperatura con un cielo totalmente despejado en todo el llano provincial este martes 30. Se anuncia una máxima de 22°C y una mínima de 10°C, con vientos leves del este. En la Cordillera el cielo se mantendrá despejado.
Miércoles: se mantiene la máxima
El miércoles la temperatura subirá levemente. Se espera una máxima de 23°C y una mínima de 11°C, anticipando cielo despejado con vientos leves. En el Sur y en el Este se prevé nubosidad durante la noche, aunque no se observan precipitaciones. En la cordillera nuevamente se indica poca nubosidad.